Ein neues Gesicht am Rednerpult des Weissen Hauses: Katie Zacharia hat am Dienstag, 13. Oktober, erstmals als neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump Fragen beantwortet. Sie folgt auf Karoline Leavitt, die ihr Amt Ende August aufgegeben hatte. Trump hatte Zacharias Ernennung am 9. Oktober bekannt gegeben.
Wer ist Katie Zacharia?
Zacharia stammt nach eigenen Angaben aus Kalifornien und bezeichnet sich als langjährige Konservative. Sie studierte an der Pepperdine University: 2007 schloss sie ihr Studium der Politikwissenschaft ab, 2011 folgte ihr juristischer Abschluss. Bereits als Jurastudentin absolvierte sie ein Praktikum im Weissen Haus unter Präsident George W. Bush.
Sie ist mit dem Filmproduzenten Tyler Zacharia verheiratet und hat vier Kinder. Bei ihrem ersten Briefing sprach sie auch über ihre Familie und bedankte sich für das Vertrauen des Präsidenten.
Von der TV-Kommentatorin zur Trump-Sprecherin
Vor ihrem Wechsel ins Weisse Haus trat Zacharia als Kommentatorin bei den konservativen Fernsehsendern Fox News und Newsmax auf. Ausserdem arbeitete sie von 2023 bis 2025 an der Pepperdine University im Bereich der Mittelbeschaffung für besondere Projekte.
2026 war sie kurzzeitig Sprecherin und stellvertretende Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit beim US-Heimatschutzministerium. Zuletzt beriet sie die Trump Media & Technology Group in Kommunikationsfragen. Zu dem Unternehmen gehört Trumps Plattform Truth Social.
So lief ihre erste Pressekonferenz
Ihr Debüt fiel ungewöhnlich kurz aus: Nach einer vorbereiteten Erklärung liess Zacharia Fragen von lediglich drei Medien zu. Nach insgesamt rund 14 Minuten beendete sie das Briefing mit einem Hinweis auf Trumps bevorstehende Reise nach Alaska.
Laut ORF wirkte sie dabei teilweise nervös und las ihre Eingangserklärung weitgehend ab. Als sie über ihre Familie sprach, verwechselte sie kurz die Bezeichnungen für ihren Ehemann und den Präsidenten. Anschliessend nahm sie den Versprecher mit Humor.
Trump selbst bewertete ihren ersten Auftritt positiv. Das Weisse Haus veröffentlichte danach ebenfalls eine ausdrücklich lobende Mitteilung über das Briefing.
Fragen zu ihrem juristischen Hintergrund
Neben dem Auftritt rückte auch Zacharias beruflicher Hintergrund in den Fokus. Sie hat einen juristischen Hochschulabschluss und bezeichnete sich öffentlich als Anwältin. Die «Washington Post» berichtete jedoch, bei einer Recherche keine Anwaltszulassung in den USA unter ihrem Namen gefunden zu haben.
Die kalifornische Anwaltskammer erklärte dem Blatt ebenfalls, keine entsprechende Zulassung verzeichnet zu haben. Ein abgeschlossenes Jurastudium und eine Zulassung zur anwaltlichen Berufsausübung sind unterschiedliche Qualifikationen.