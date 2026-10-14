Panorama

Katie Zacharia ist die neue Sprecherin des Weissen Hauses. Die Kalifornierin bringt Erfahrung aus Fernsehen, Politik und Trumps Unternehmensumfeld mit. Ihr erstes Briefing dauerte nur 14 Minuten.

Ein neues Gesicht am Rednerpult des Weissen Hauses: Katie Zacharia hat am Dienstag, 13. Oktober, erstmals als neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump Fragen beantwortet. Sie folgt auf Karoline Leavitt, die ihr Amt Ende August aufgegeben hatte. Trump hatte Zacharias Ernennung am 9. Oktober bekannt gegeben.

Wer ist Katie Zacharia?

Zacharia stammt nach eigenen Angaben aus Kalifornien und bezeichnet sich als langjährige Konservative. Sie studierte an der Pepperdine University: 2007 schloss sie ihr Studium der Politikwissenschaft ab, 2011 folgte ihr juristischer Abschluss. Bereits als Jurastudentin absolvierte sie ein Praktikum im Weissen Haus unter Präsident George W. Bush.

Sie ist mit dem Filmproduzenten Tyler Zacharia verheiratet und hat vier Kinder. Bei ihrem ersten Briefing sprach sie auch über ihre Familie und bedankte sich für das Vertrauen des Präsidenten.

Von der TV-Kommentatorin zur Trump-Sprecherin

Vor ihrem Wechsel ins Weisse Haus trat Zacharia als Kommentatorin bei den konservativen Fernsehsendern Fox News und Newsmax auf. Ausserdem arbeitete sie von 2023 bis 2025 an der Pepperdine University im Bereich der Mittelbeschaffung für besondere Projekte.

2026 war sie kurzzeitig Sprecherin und stellvertretende Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit beim US-Heimatschutzministerium. Zuletzt beriet sie die Trump Media & Technology Group in Kommunikationsfragen. Zu dem Unternehmen gehört Trumps Plattform Truth Social.