Sechs Siege, eine Niederlage: Mein Start in die erste Weekend League von EA FC 27 lief ordentlich. Umso überraschender war die Bilanz eines Gegners, auf den ich anschliessend traf. Nach den Angaben zu seinem Zwischenstand hatte er zwei Siege und vier Niederlagen. Später zeigte sich die Abweichung in die andere Richtung. Während ich 7:5 stand, traf ich auf einen Gegner mit einer angegebenen Bilanz von elf Siegen und drei Niederlagen. Zwei Begegnungen, die bei mir die Frage aufwarfen: Wie werden die Gegner in FUT Champions eigentlich ausgewählt?
EA untersucht die Abstimmung des Matchmakings
Für diese Frage gibt es inzwischen einen aktuellen Anlass. Das Gamingportal Destructoid gibt eine Mitteilung des offiziellen EA-Kanals @EASFCDirect vom 7. Oktober wieder. Demnach untersucht EA ein Problem bei der Abstimmung des FUT-Champions-Matchmakings.
We're investigating an issue with FUT Champions matchmaking tuning and are looking to release a fix before the weekend that would make matchmaking more strict.
We'll provide an update when available.
Ziel sei eine Korrektur vor dem nächsten Wochenende, durch die das Matchmaking strenger werden soll. Weitere Informationen sollen folgen. Die Mitteilung bedeutet jedoch weder, dass sämtliche bisherigen Gegner rein zufällig ausgewählt wurden, noch bestätigt sie bereits eine abgeschlossene Behebung.
Nicht die Anzahl Siege allein entscheidet über den Gegner
Nach der offiziellen Erklärung von EA berücksichtigt das Champions-Matchmaking den Standort, die aktuelle Form sowie die Plattform und die Crossplay-Einstellungen.
Mit «Form» ist dabei die Bilanz innerhalb des laufenden Champions-Wettbewerbs gemeint. Jeder Sieg erhöht den Wert um einen Punkt, jede Niederlage senkt ihn um einen Punkt. Unterschiedliche Siegzahlen müssen deshalb nicht automatisch auf eine unpassende Begegnung hindeuten: Ein Spieler mit 6:1 und ein Spieler mit 9:4 haben beispielsweise beide eine Form von +5.
Bei meinen geschilderten Begegnungen lagen hingegen auch die rechnerischen Formwerte auseinander. Aus 6:1 ergibt sich +5, aus 2:4 dagegen −2. Beim zweiten Beispiel stehen sich +2 bei einer Bilanz von 7:5 und +8 bei 11:3 gegenüber.
Das sind auffällige Unterschiede. Zwei persönliche Beispiele reichen allerdings nicht aus, um die technische Ursache festzustellen oder das gesamte Matchmaking zu beurteilen. EA nennt in seiner öffentlichen Erklärung zudem keine verbindliche maximale Differenz zwischen zwei Gegnern.
Ein ähnliches Problem ist aus dem Vorgänger bekannt. Im Feedback-Update vom 17. Oktober 2025 bestätigte EA, dass die erste Champions-Ausgabe in FC 26 von einem Matchmaking-Fehler betroffen gewesen war.
Damals funktionierte die Berücksichtigung der Form nicht wie vorgesehen. Dadurch konnten die Fähigkeiten der zugeordneten Gegner stärker variieren. Laut EA wurde der Fehler serverseitig behoben. Dass bei FC 27 dieselbe technische Ursache vorliegt, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.
Was vor der nächsten Weekend League offenbleibt
Für das kommende Wochenende ist vor allem entscheidend, ob EA die angekündigte Korrektur tatsächlich veröffentlicht und genauer erklärt, was verändert wurde.
Meine Begegnungen liefern konkrete Beispiele für ungewöhnliche Paarungen. Ob die angekündigte Anpassung solche Unterschiede künftig reduziert, muss sich erst in weiteren Champions-Partien zeigen.