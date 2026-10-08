Panorama

6:1 gegen 2:4 und später 7:5 gegen 11:3: Meine erste Weekend League in EA FC 27 brachte überraschende Paarungen. EA untersucht nun ein Problem bei der Gegnerzuordnung.

Sechs Siege, eine Niederlage: Mein Start in die erste Weekend League von EA FC 27 lief ordentlich. Umso überraschender war die Bilanz eines Gegners, auf den ich anschliessend traf. Nach den Angaben zu seinem Zwischenstand hatte er zwei Siege und vier Niederlagen. Später zeigte sich die Abweichung in die andere Richtung. Während ich 7:5 stand, traf ich auf einen Gegner mit einer angegebenen Bilanz von elf Siegen und drei Niederlagen. Zwei Begegnungen, die bei mir die Frage aufwarfen: Wie werden die Gegner in FUT Champions eigentlich ausgewählt?

EA untersucht die Abstimmung des Matchmakings

Für diese Frage gibt es inzwischen einen aktuellen Anlass. Das Gamingportal Destructoid gibt eine Mitteilung des offiziellen EA-Kanals @EASFCDirect vom 7. Oktober wieder. Demnach untersucht EA ein Problem bei der Abstimmung des FUT-Champions-Matchmakings.