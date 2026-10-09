Panorama

Future Stars wird heute Abend in EA FC 27 erwartet. Für Team 1 kursieren bereits Namen wie Rio Ngumoha, Vicky López und Tom Bischof. Was bisher bekannt ist und worauf ihr beim Release achten solltet.

Die nächsten Spezialkarten für Ultimate Team könnten schon heute kommen: Für Freitag, 9. Oktober, wird der Start von Future Stars erwartet. Die Promo stellt junge Talente in den Mittelpunkt und gibt ihnen aufgewertete Karten, die ihr Potenzial widerspiegeln sollen. EA hat Future Stars offiziell als Bestandteil von Saison 1 angekündigt. Damit gehört das Event in EA FC 27 anders als die letzten Jahre bereits zur frühen Spielphase.

Wann startet Future Stars in EA FC 27?

Die Gamingportale RealSport101 und Destructoid nennen den 9. Oktober um 19 Uhr Schweizer Zeit als erwarteten Start. Das entspricht 18 Uhr britischer Sommerzeit und dem üblichen Veröffentlichungsfenster für neue Ultimate-Team-Promos.

Auch ein zweites Team wird für den 16. Oktober erwartet. Bis zur offiziellen Ankündigung bleiben diese Termine jedoch vorläufig.

Hier findest du eine Übersicht zum geplanten EA-FC-Event-Kalender.

Diese Spieler könnten in Future Stars Team 1 stecken

Die veröffentlichten Leak-Listen nennen insgesamt 15 Spielerinnen und Spieler. Unter den möglichen Kandidaten sind: