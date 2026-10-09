Die nächsten Spezialkarten für Ultimate Team könnten schon heute kommen: Für Freitag, 9. Oktober, wird der Start von Future Stars erwartet. Die Promo stellt junge Talente in den Mittelpunkt und gibt ihnen aufgewertete Karten, die ihr Potenzial widerspiegeln sollen. EA hat Future Stars offiziell als Bestandteil von Saison 1 angekündigt. Damit gehört das Event in EA FC 27 anders als die letzten Jahre bereits zur frühen Spielphase.
Wann startet Future Stars in EA FC 27?
Die Gamingportale RealSport101 und Destructoid nennen den 9. Oktober um 19 Uhr Schweizer Zeit als erwarteten Start. Das entspricht 18 Uhr britischer Sommerzeit und dem üblichen Veröffentlichungsfenster für neue Ultimate-Team-Promos.
Auch ein zweites Team wird für den 16. Oktober erwartet. Bis zur offiziellen Ankündigung bleiben diese Termine jedoch vorläufig.
Diese 15 Spieler/-innen werden als potenzielle Team-1-Future-Stars prognostiziert. Welche dann wirklich erscheinen, wird sich heute Abend zeigen, wenn das Event offiziell startet. Die Namen stammen aus Leak-Berichten und sind keine bestätigte EA-Teamvorstellung. Welche Gesamtwerte, Positionen und PlayStyles die Karten erhalten, sollte erst nach der offiziellen Veröffentlichung als gesichert gelten.
Unsere Vorschau richtet den Blick auf Ngumoha, López und Bischof
Für die erste Bewertung würden wir besonders Rio Ngumoha, Vicky López und Tom Bischof beobachten. Entscheidend ist dabei weniger eine möglichst hohe Gesamtwertung als die Frage, ob ihre Spezialkarten eine konkrete Lücke im eigenen Team schliessen.
Für offensive Positionen lohnt sich beispielsweise der Blick auf Tempo, Dribbling, schwachen Fuss und passende PlayStyles. Im zentralen Mittelfeld zählen zusätzlich Passwerte, defensive Eigenschaften und die verfügbaren Rollen. Erst mit den tatsächlichen Karten lässt sich beurteilen, welche Kandidaten zum eigenen Spielstil passen.
Drei Tipps für den Future-Stars-Start
Prüft vor dem Öffnen gespeicherter Packs, ob die Promo tatsächlich live ist. Achtet ausserdem auf die Packbeschreibung: Nicht jedes Pack enthält dieselben Kartenarten oder bietet dieselben Chancen.
Schaut zuerst bei SBCs und Objectives nach. Sollten dort Eventkarten verfügbar sein, könnt ihr Anforderungen und Belohnung gezielt vergleichen. Eine Squad Building Challenge verlangt die Abgabe von Karten; Objectives sind Aufgaben, die ihr im Spiel erfüllt.
Beurteilt Karten anhand bestätigter Eigenschaften. Mögliche spätere Upgrades sollten erst dann in eure Entscheidung einfliessen, wenn EA die Regeln veröffentlicht hat. Eine hohe Zahl auf einer Leak-Grafik allein sagt noch nicht, wie gut eine Karte in eurer Mannschaft funktioniert.