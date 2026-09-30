Panorama

In EA FC 27 beginnt die erste Weekend League. Bei der Qualifikation und den Belohnungen hat EA wichtige Änderungen vorgenommen – unter anderem fällt eine bisherige Zugangshürde weg.

Für Spielerinnen und Spieler von EA FC 27 steht der erste grosse Härtetest bevor: Am Freitag, 2. Oktober, öffnet die erste Weekend League des neuen Ablegers. Der Modus trägt offiziell den Namen «Champions Finals» und gehört weiterhin zu den wichtigsten Wettbewerben in Ultimate Team.

Wann startet die erste Weekend League in EA FC 27?

Nach dem derzeit veröffentlichten Champions-Kalender beginnt die erste Weekend League am Freitag, 2. Oktober. Als Startzeit werden 19 Uhr britischer Zeit und damit 20 Uhr Schweizer Zeit angegeben.

Das Zeitfenster soll bis Montagmorgen geöffnet bleiben. Massgeblich ist jedoch immer der Countdown, der direkt im Champions-Menü von EA FC 27 angezeigt wird. EA kann die Anfangs- und Endzeiten kurzfristig verändern.

Insgesamt können in den Champions Finals 15 Spiele absolviert werden. Der Rang richtet sich nach der Zahl der Siege.

Qualifikation ist auch ohne Division 6 möglich

Eine der wichtigsten Änderungen gegenüber EA FC 26 betrifft den Zugang zur Weekend League. Bislang mussten die Spielerinnen und Spieler mindestens Division 6 in Division Rivals erreichen, bevor sie sich vollständig für Champions qualifizieren konnten.

Diese Vorgabe entfällt in EA FC 27. Entscheidend ist nun, genügend Champions-Qualifikationspunkte zu sammeln. Wer die notwendige Zahl erreicht, darf an den Play-offs teilnehmen und kann sich dort das Ticket für die Champions Finals sichern.

Qualifikationspunkte gibt es nicht mehr ausschliesslich über Division Rivals. Erstmals können sie auch durch Partien in Squad Battles erspielt werden. Damit erhalten Spielerinnen und Spieler, die lieber gegen die KI als gegen andere Nutzerinnen und Nutzer antreten, ebenfalls einen Weg in Richtung Weekend League.