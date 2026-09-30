Für Spielerinnen und Spieler von EA FC 27 steht der erste grosse Härtetest bevor: Am Freitag, 2. Oktober, öffnet die erste Weekend League des neuen Ablegers. Der Modus trägt offiziell den Namen «Champions Finals» und gehört weiterhin zu den wichtigsten Wettbewerben in Ultimate Team.
Wann startet die erste Weekend League in EA FC 27?
Nach dem derzeit veröffentlichten Champions-Kalender beginnt die erste Weekend League am Freitag, 2. Oktober. Als Startzeit werden 19 Uhr britischer Zeit und damit 20 Uhr Schweizer Zeit angegeben.
Das Zeitfenster soll bis Montagmorgen geöffnet bleiben. Massgeblich ist jedoch immer der Countdown, der direkt im Champions-Menü von EA FC 27 angezeigt wird. EA kann die Anfangs- und Endzeiten kurzfristig verändern.
Insgesamt können in den Champions Finals 15 Spiele absolviert werden. Der Rang richtet sich nach der Zahl der Siege.
Qualifikation ist auch ohne Division 6 möglich
Eine der wichtigsten Änderungen gegenüber EA FC 26 betrifft den Zugang zur Weekend League. Bislang mussten die Spielerinnen und Spieler mindestens Division 6 in Division Rivals erreichen, bevor sie sich vollständig für Champions qualifizieren konnten.
Diese Vorgabe entfällt in EA FC 27. Entscheidend ist nun, genügend Champions-Qualifikationspunkte zu sammeln. Wer die notwendige Zahl erreicht, darf an den Play-offs teilnehmen und kann sich dort das Ticket für die Champions Finals sichern.
Qualifikationspunkte gibt es nicht mehr ausschliesslich über Division Rivals. Erstmals können sie auch durch Partien in Squad Battles erspielt werden. Damit erhalten Spielerinnen und Spieler, die lieber gegen die KI als gegen andere Nutzerinnen und Nutzer antreten, ebenfalls einen Weg in Richtung Weekend League.
Diese Weekend-League-Rewards gibt es
Die Belohnungen setzen sich in der ersten Saison vor allem aus FUT-Münzen, Champions-Qualifikationspunkten und neuen Champions-Tokens zusammen.
Nach den derzeit bekannten Season-1-Daten gelten unter anderem folgende Stufen:
15 Siege: 250'000 Münzen und 450 Champions-Tokens
14 Siege: 145'000 Münzen und 350 Champions-Tokens
13 Siege: 105'000 Münzen und 275 Champions-Tokens
12 Siege: 75'000 Münzen und 215 Champions-Tokens
11 Siege: 50'000 Münzen und 165 Champions-Tokens
10 Siege: 35'000 Münzen und 135 Champions-Tokens
9 Siege: 25'000 Münzen und 110 Champions-Tokens
8 Siege: 15'000 Münzen und 90 Champions-Tokens
7 Siege: 10'000 Münzen und 75 Champions-Tokens
6 Siege: 5000 Münzen und 60 Champions-Tokens
5 Siege: 2500 Münzen und 50 Champions-Tokens
Auch für ein bis vier Siege soll es Champions-Tokens geben. EA kann die Zusammensetzung der Belohnungen allerdings im Verlauf einer Saison anpassen. Vor dem Start sollten Spielerinnen und Spieler deshalb die Angaben im Champions-Menü kontrollieren.
Was bringen die neuen Champions-Tokens?
Die Tokens werden nicht automatisch in ein festgelegtes Pack umgewandelt. Stattdessen können die Spielerinnen und Spieler im Champions Token Store selbst entscheiden, für welche Belohnung sie ihre Punkte ausgeben oder ob sie diese zunächst sammeln möchten.
Zu den angebotenen Rewards gehören Spielerinnen- und Spieler-Packs, Player Picks, Evolutions und besondere Team-of-the-Week-Karten im roten Champions-Design.
Für fünf Tokens ist beispielsweise ein handelbares Pack mit zwei Spielerinnen und Spielern der Stärke 77 oder besser erhältlich. Grössere Belohnungen kosten deutlich mehr: Ein handelbares Pack mit drei Spielerinnen und Spielern der Stärke 88 oder besser wird zum Start mit 200 Champions-Tokens geführt.
Wer zwölf Siege erreicht und 215 Tokens erhält, könnte sich diese Belohnung sofort sichern. Spielerinnen und Spieler mit weniger Siegen können ihre Tokens dagegen über mehrere Weekend Leagues ansparen.
Das ändert sich gegenüber EA FC 26
Die Zahl von maximal 15 Spielen bleibt gegenüber EA FC 26 bestehen. Neu beziehungsweise erweitert sind jedoch mehrere Punkte:
Die Voraussetzung, mindestens Division 6 zu erreichen, entfällt.
Qualifikationspunkte können auch in Squad Battles verdient werden.
Die Weekend League schüttet mehr FUT-Münzen aus.
Champions-Rewards enthalten mehr Punkte für die nächste Qualifikation.
Mit den Champions-Tokens können Spieler ihre Belohnungen gezielter auswählen.
EA erhöht zudem die Münzen, die unmittelbar nach einzelnen Partien vergeben werden. Während in EA FC 26 häufig rund 500 bis 600 Münzen pro Spiel ausgeschüttet wurden, sollen in Champions und Rivals nun teilweise deutlich höhere Beträge möglich sein.
Damit dürfte sich die erste Weekend League nicht nur wegen der Konkurrenz lohnen. Bereits die absolvierten Partien sollen stärker zum Aufbau des eigenen Ultimate Teams beitragen.