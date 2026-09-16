Panorama

Noch vor dem Early Access von EA Sports FC 27 gibt es einen Ausblick auf die ersten vier Seasons von Ultimate Team. Der von «Chuboi» veröffentlichte Event-Kalender zeigt, wann Events anstehen.

Am Freitag, 18. September, beginnt für zahlreiche Fussballfans die neue Saison von EA Sports FC 27. Wer sich die Ultimate Edition gesichert hat, darf bereits eine Woche vor dem regulären Release loslegen. Doch auch für die kommenden Monate gibt es bereits Neuigkeiten. Der bekannte EA-FC-Content-Creator Chuboi hat auf Instagram einen Event-Kalender für Ultimate Team veröffentlicht.

EA FC 27: Das sind die Events der ersten Season

Die erste Season läuft von September bis Oktober 2026 und beginnt mit dem Early Access von EA Sports FC 27.

Mit «Destined for Glory» steht eine neue Promo auf dem Programm. Details zu den teilnehmenden Spielern und den konkreten Inhalten gehen aus dem Kalender nicht hervor.

Ausserdem kehrt mit Future Stars ein bekanntes Event zurück. Bei dieser Promo stehen traditionell junge Fussballtalente im Mittelpunkt, deren Spezialkarten ihr mögliches zukünftiges Potenzial widerspiegeln.

Die erste Season umfasst damit folgende Inhalte:

Early Access

Destined for Glory (neue Promo)

Future Stars

Konkrete Starttage für die einzelnen Aktionen nennt der veröffentlichte Kalender nicht.

Ultimate Scream und Thunderstruck: Diese Promos erscheinen im Herbst

Die zweite Season erstreckt sich von Oktober bis November. Dabei stehen gleich mehrere bekannte Aktionen auf dem Programm.

Mit Ultimate Scream kehrt ein Event zurück, das traditionell rund um Halloween stattfindet. Auch «Uefa Road to the Knockouts» ist vorgesehen. Bei dieser Promo können sich Spezialkarten abhängig vom Abschneiden der jeweiligen Mannschaften in europäischen Wettbewerben verbessern.