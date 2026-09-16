Am Freitag, 18. September, beginnt für zahlreiche Fussballfans die neue Saison von EA Sports FC 27. Wer sich die Ultimate Edition gesichert hat, darf bereits eine Woche vor dem regulären Release loslegen. Doch auch für die kommenden Monate gibt es bereits Neuigkeiten. Der bekannte EA-FC-Content-Creator Chuboi hat auf Instagram einen Event-Kalender für Ultimate Team veröffentlicht.
EA FC 27: Das sind die Events der ersten Season
Die erste Season läuft von September bis Oktober 2026 und beginnt mit dem Early Access von EA Sports FC 27.
Mit «Destined for Glory» steht eine neue Promo auf dem Programm. Details zu den teilnehmenden Spielern und den konkreten Inhalten gehen aus dem Kalender nicht hervor.
Ausserdem kehrt mit Future Stars ein bekanntes Event zurück. Bei dieser Promo stehen traditionell junge Fussballtalente im Mittelpunkt, deren Spezialkarten ihr mögliches zukünftiges Potenzial widerspiegeln.
Die erste Season umfasst damit folgende Inhalte:
Early Access
Destined for Glory (neue Promo)
Future Stars
Konkrete Starttage für die einzelnen Aktionen nennt der veröffentlichte Kalender nicht.
Ultimate Scream und Thunderstruck: Diese Promos erscheinen im Herbst
Die zweite Season erstreckt sich von Oktober bis November. Dabei stehen gleich mehrere bekannte Aktionen auf dem Programm.
Mit Ultimate Scream kehrt ein Event zurück, das traditionell rund um Halloween stattfindet. Auch «Uefa Road to the Knockouts» ist vorgesehen. Bei dieser Promo können sich Spezialkarten abhängig vom Abschneiden der jeweiligen Mannschaften in europäischen Wettbewerben verbessern.
Neu ist dagegen «HOF Unleashed». Der Event-Kalender beschreibt die Aktion als Promo rund um historische Fussballspieler. Welche Legenden dabei berücksichtigt werden, ist noch nicht bekannt.
Im November steht ausserdem Black Friday Thunderstruck an. Das Event ist damit ebenfalls Teil der zweiten Season.
EA FC 27: Winter Wildcards und eine unbekannte Promo im Dezember
Die dritte Season läuft von Dezember bis Januar und konzentriert sich auf die Wintermonate.
Neben dem bekannten Event Winter Wildcards ist eine weitere neue Promo vorgesehen. Einen Namen oder genauere Informationen dazu nennt der Kalender bislang nicht.
Auch Festive Showdowns stehen auf dem Programm. Darüber hinaus sind Live-Events und Anpassungen an den Squad Building Challenges (SBCs) geplant.
Die Übersicht für Season 3:
Neue, bislang nicht näher bezeichnete Promo
Winter Wildcards
Festive Showdowns
Live-Events
Anpassungen an Squad Building Challenges
Welche Spezialkarten und Belohnungen die einzelnen Aktionen mit sich bringen, bleibt abzuwarten.
Wann startet das Team of the Year in EA FC 27?
Für viele Ultimate-Team-Spieler dürfte vor allem die vierte Season interessant werden. Diese läuft von Januar bis Februar 2027 und beinhaltet das Team of the Year, kurz TOTY.
Beim TOTY stehen traditionell die herausragenden Fussballerinnen und Fussballer des vergangenen Jahres im Mittelpunkt. Die ausgewählten Stars erhalten besonders starke Spezialkarten.
Der veröffentlichte Event-Kalender bestätigt zwar das vorgesehene Zeitfenster von Januar bis Februar, nennt aber noch keinen konkreten Starttermin für das Team of the Year.
Neben TOTY sind für die vierte Season auch «Custom Gameplay Live Events» und «End of Match Rewards» vorgesehen.
Welche Spielregeln bei den Live Events gelten und wie die Belohnungen nach den Partien genau funktionieren, geht aus der Übersicht noch nicht hervor.
Alle EA FC 27 Events bis Februar 2027 im Überblick
Season
Zeitraum
Geplante Events
Season 1
September–Oktober
Early Access, Destined for Glory, Future Stars
Season 2
Oktober–November
Ultimate Scream, UEFA Road to the Knockouts, HOF Unleashed, Black Friday Thunderstruck
Season 3
Dezember–Januar
Neue Promo, Winter Wildcards, Festive Showdowns, Live Events und SBC-Anpassungen
Season 4
Januar–Februar
Team of the Year, Custom Gameplay Live Events, End of Match Rewards
Übersicht der Events der ersten vier Seasons
Die Übersicht basiert auf dem von Chuboi veröffentlichten Event-Kalender. Da für die meisten Aktionen noch keine konkreten Starttage genannt werden, können sich einzelne Termine und Inhalte noch ändern.