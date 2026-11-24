Ab Ende November verwandeln sich in Graubünden zahlreiche Dorfplätze, Gassen und Marktplätze in weihnachtliche Treffpunkte. Von Chur über Davos und das Engadin bis ins Bündner Südtal finden Besucherinnen und Besucher Märkte mit regionalem Handwerk, Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten. Einige Veranstaltungen dauern nur wenige Stunden, andere erstrecken sich über mehrere Tage oder Wochen. Hier gibt es sie in der Übersicht.

Graubünden: Weihnachtsmarkt in Chur dauert am längsten

Wer die Adventszeit besonders lange geniessen möchte, hat in Chur Gelegenheit dazu. Der Christkindlimarkt öffnet vom 27. November bis zum 23. Dezember und dauert damit ganze 27 Tage. Entlang der Bahnhofstrasse und Poststrasse erwarten die Besucherinnen und Besucher rund 40 Markthäuser, eine Fondue-Hütte und ein Rahmenprogramm mit Live-Schmieden, Musik und Angeboten für Kinder.

Auch der Lenzerheidner Zauberwald gehört mit seinem Marktdörfchen vom 11. bis 31. Dezember zu den längsten Weihnachtsveranstaltungen Graubündens. Im Eichhörnchenwald erwarten die Gäste Lichtinstallationen, Konzerte und kulinarische Spezialitäten. Am 14. und 24. Dezember bleibt das Marktdörfchen geschlossen.

Weihnachtsmärkte in Graubünden 2026: Termine und Öffnungszeiten