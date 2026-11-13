Drei Talente weiter, keines verloren: Für Nico Santos hätte der Auftakt der Teamfights bei «The Voice of Germany» kaum besser laufen können. Marika, Lara Trautmann und Janis Eric Thommen stehen im Halbfinale. Den vierten Platz sichert sich Team Michi und Smudo – durch das letzte Duell des Abends. Für Rea Garvey und Shirin David bleibt dagegen nach der ersten Ausgabe kein Hot Seat übrig. Ausgeschieden sind ihre Teams damit allerdings noch nicht.
Nico Santos bringt drei Talente ins Halbfinale
Mit Marika, Lara Trautmann und Janis Eric Thommen besetzt Team Nico am Ende drei der vier Hot Seats. Damit gelingt allen drei Acts seines Teams, die in dieser Ausgabe angetreten sind, der Sprung in die nächste Runde.
Auch für Janis Eric Thommen geht die Reise weiter. Nach den Blind Auditions und den Battles hat er nun die nächste Hürde genommen und seinen Platz im Halbfinale sicher.
Der Zwischenstand nach dem ersten Teamfight:
Team Nico Santos: drei Halbfinalplätze – Marika, Lara Trautmann und Janis Eric Thommen.
Team Michi Beck und Smudo: ein Halbfinalplatz – Mel Vardouniotis.
Einen Hot Seat zu Beginn gab Rea Garvey Jessica. Shirin hatte sich für Mila entschieden, Nico schickte direkt den Schweizer Janis auf den roten Stuhl. Team Michi und Smudo entschied sich für Dozy Jane. Von den Ersten konnte, aber nur ein Talent es bis zum Ende durchhalten.
Fight: Rea schickt Julia ins Rennen vs. Team Michi & Smudo und Dozy Jane – Rea gewinnt
Fight: Shirin schickt Emma in den Fight gegen Jessica aus Team Rea – Rea gewinnt
Fight: Nico entscheidet sich für Lara gegen Mila aus Team Shirin – Nico gewinnt
Fight: Michi und Smudo wollen mit Timo Janis aus Team Nico besiegen – Nico gewinnt
Fight: Rea fordert direkt wieder Janis und Team Nico, er schickt Breanna – Nico gewinnt
Fight: Shirin schickt «Rockstar» Paul gegen Julia aus Team Rea ins Duell – Rea gewinnt
Fight: Nico will mit Marika gegen Jessica (Team Rea) weiterkommen – Nico gewinnt
Fight: Michi und Smudo wollen den letzten Hot Seat mit Mel gegen Julia (Team Rea) – Michi und Smudo gewinnen
Mel gewinnt das letzte Duell gegen Julia
Erst mit der letzten Entscheidung steht die Verteilung der vier Plätze fest. Mel Vardouniotis aus Team Michi und Smudo setzt sich gegen Julia Vieregge aus Team Rea durch und übernimmt deren Hot Seat.
Für Julia endet damit die Teilnahme an «The Voice of Germany». Michi Beck und Smudo können dagegen noch einen Halbfinaleinzug feiern. Rea Garvey verliert im letzten Duell den Platz, den sein Team bis dahin besetzt hatte.
Rea und Shirin haben weitere Chancen
So deutlich die Auftaktbilanz ausfällt: Sie ist ein Zwischenstand. Rea Garvey und Shirin David haben nach dieser Folge zwar noch niemanden im Halbfinale, können mit ihren weiteren Talenten aber in den kommenden beiden Ausgaben nachlegen.
Die nächsten Teamfights laufen am 20. und 27. November. Pro Folge werden vier weitere Halbfinalplätze vergeben. Entscheidend ist jeweils, wer nach dem letzten Duell auf einem Hot Seat sitzt. Über die Duelle stimmt ein Block aus 99 ehemaligen «The Voice»-Talenten ab.
Erst danach steht fest, wie stark die vier Teams im Halbfinale vertreten sind.