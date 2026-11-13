Drei Talente weiter, keines verloren: Für Nico Santos hätte der Auftakt der Teamfights bei «The Voice of Germany» kaum besser laufen können. Marika, Lara Trautmann und Janis Eric Thommen stehen im Halbfinale. Den vierten Platz sichert sich Team Michi und Smudo – durch das letzte Duell des Abends. Für Rea Garvey und Shirin David bleibt dagegen nach der ersten Ausgabe kein Hot Seat übrig. Ausgeschieden sind ihre Teams damit allerdings noch nicht.

Nico Santos bringt drei Talente ins Halbfinale

Mit Marika, Lara Trautmann und Janis Eric Thommen besetzt Team Nico am Ende drei der vier Hot Seats. Damit gelingt allen drei Acts seines Teams, die in dieser Ausgabe angetreten sind, der Sprung in die nächste Runde.

Auch für Janis Eric Thommen geht die Reise weiter. Nach den Blind Auditions und den Battles hat er nun die nächste Hürde genommen und seinen Platz im Halbfinale sicher.

Der Zwischenstand nach dem ersten Teamfight: