Ein starker Auftritt reicht – oder doch nicht? In den Teamfights von «The Voice of Germany» bleibt selbst nach einem gewonnenen Duell die Unsicherheit. Erst wer am Ende der Sendung einen der vier begehrten Hot Seats besetzt, steht im Halbfinale. Die erste Ausgabe läuft am Freitag, 13. November, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Weitere Teamfights folgen am 20. und 27. November.

Vier Hot Seats: So läuft eine Teamfights-Folge ab

Alle vier Teams starten mit jeweils neun Talenten in diese Phase. Pro Sendung treten zwölf Acts an. Der Ablauf:

Die ersten vier Auftritte: Die Talente nehmen zunächst auf den freien Hot Seats Platz. Die Herausforderungen: Wer danach auftritt, fordert ein Talent auf einem besetzten Hot Seat heraus. Die Entscheidung: Ein Voting-Block bestimmt, wer das Duell gewinnt. Die unterlegene Person scheidet aus. Die Qualifikation: Die vier Acts, die am Ende der Folge auf den Hot Seats sitzen, kommen ins Halbfinale.

Aus den drei Ausgaben ergeben sich damit zwölf Halbfinalplätze.

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