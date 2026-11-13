Im Interview mit suedostschweiz.ch spricht Janis Eric Thommen über eine mögliche gemeinsame Single mit einem «The Voice of Germany» Coach. Im Gespräch mit Nikola Brankovic verrät der Schweizer Sänger, mit welchen zwei Musikern er besonders gerne zusammenarbeiten würde. Die Frage: Wenn er sich einen Coach und einen weiteren bekannten Künstler für eine Aufnahme aussuchen dürfte – wer wäre es? Janis entscheidet sich für Rea Garvey und Calum Scott.

Warum Janis Rea Garvey und Calum Scott nennt

Seine Wahl begründet Janis mit der Musik und den Stimmen der beiden Sänger. Über Garvey sagt er: «Ich mag einfach sehr gerne seine Musik und seine Stimme.»

Auch bei Calum Scott muss der Schweizer nicht lange überlegen. «Ich liebe einfach Calum Scott als Künstler, als Sänger und als Person», erzählt er.

Mit beiden würde er deshalb besonders gerne eine Single aufnehmen.

Es ist ein musikalischer Wunsch, kein angekündigtes Projekt. Von einer geplanten Zusammenarbeit ist im Interview nicht die Rede. Ebenso wenig stellt Janis damit seine Zugehörigkeit zu Team Nico infrage: Gefragt war ausdrücklich nach seiner persönlichen Wunschbesetzung für einen Song.

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