Im Interview mit suedostschweiz.ch spricht Janis Eric Thommen über eine mögliche gemeinsame Single mit einem «The Voice of Germany» Coach. Im Gespräch mit Nikola Brankovic verrät der Schweizer Sänger, mit welchen zwei Musikern er besonders gerne zusammenarbeiten würde. Die Frage: Wenn er sich einen Coach und einen weiteren bekannten Künstler für eine Aufnahme aussuchen dürfte – wer wäre es? Janis entscheidet sich für Rea Garvey und Calum Scott.
Warum Janis Rea Garvey und Calum Scott nennt
Seine Wahl begründet Janis mit der Musik und den Stimmen der beiden Sänger. Über Garvey sagt er: «Ich mag einfach sehr gerne seine Musik und seine Stimme.»
Auch bei Calum Scott muss der Schweizer nicht lange überlegen. «Ich liebe einfach Calum Scott als Künstler, als Sänger und als Person», erzählt er.
Mit beiden würde er deshalb besonders gerne eine Single aufnehmen.
Es ist ein musikalischer Wunsch, kein angekündigtes Projekt. Von einer geplanten Zusammenarbeit ist im Interview nicht die Rede. Ebenso wenig stellt Janis damit seine Zugehörigkeit zu Team Nico infrage: Gefragt war ausdrücklich nach seiner persönlichen Wunschbesetzung für einen Song.
Bei «The Voice of Germany» geht Janis zunächst seinen eigenen Weg weiter. Nach seinem Battle mit Joel hat er die Teamfights erreicht. Die neue Runde beginnt am Freitag, 13. November, um 20.15 Uhr bei Sat.1.
Abseits der Sendung arbeitet Janis als Gesangslehrer. Die Fernsehauftritte haben sich dort bereits bemerkbar gemacht: Einige neue Schülerinnen und Schüler seien durch «The Voice» auf ihn aufmerksam geworden, erzählt er.
Von einem völlig veränderten Alltag spricht er trotzdem nicht. Bisher habe sich noch nicht besonders viel verändert. Der Traum von einer Aufnahme mit Garvey und Scott bleibt vorerst genau das: ein Wunsch für die Zukunft.
«Dieser Artikel basiert auf einem Interview, das Nikola Brankovic mit Janis Eric Thommen geführt hat. Aus dem Gespräch sind zwei Beiträge entstanden.»