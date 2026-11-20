Wer auf einem Hot Seat sitzt, muss bei «The Voice of Germany» mit der nächsten Herausforderung rechnen. Aylin Basar bekommt in der zweiten Teamfight-Folge jedoch besonderen Rückhalt: Shirin David setzt gleich zweimal einen Joker ein, um einen Angriff auf ihren Platz abzuwehren. Das berichtet eine bereits veröffentlichte Vorab-Zusammenfassung der Folge.
Warum Shirin die Herausforderungen ablehnen darf
Die Pokale aus den Battles bringen einen konkreten Vorteil: Pro gewonnenem «Battle of the Night» darf ein Coach in den Teamfights eine Herausforderung zurückweisen. Das hat die Produktionsfirma ITV Studios bereits vor Beginn der Battles angekündigt.
Shirin nutzt diese Möglichkeit zweimal für dasselbe Talent. Die Herausforderung wird dadurch abgewehrt; ein verlorenes Gesangsduell wird damit nicht nachträglich umgedreht.
Zuerst wollte Rea Garvey mit Lisa Aylin herausfordern. Shirin wirkte zuerst überrascht, als sie realisierte, dass Rea es ernst meine. Danach zögerte sie nicht lange und setzte ihren Joker ein und beschützte Aylin vor diesem Fight. Rea und Lisa mussten nach einem neuen Gegner schauen.
Zwei Fights später probierten es Michi und Smudo noch mal, als sie Nina gegen Aylin ins Rennen schicken wollten. Auch hier zögerte Shirin David nicht lange und setzte ihren zweiten von drei Jokern ein und schützte Aylin damit erneut vor einem Teamfight.
Ein taktischer Vorteil im Kampf ums Halbfinale
Der Jokereinsatz nimmt Aylin zwei unmittelbare Duelle um ihren Platz ab. Genau dafür sind die gewonnenen Auszeichnungen in dieser Staffel wertvoll: Sie können den Weg eines Talents durch die Teamfights beeinflussen.