Wer auf einem Hot Seat sitzt, muss bei «The Voice of Germany» mit der nächsten Herausforderung rechnen. Aylin Basar bekommt in der zweiten Teamfight-Folge jedoch besonderen Rückhalt: Shirin David setzt gleich zweimal einen Joker ein, um einen Angriff auf ihren Platz abzuwehren. Das berichtet eine bereits veröffentlichte Vorab-Zusammenfassung der Folge.

Warum Shirin die Herausforderungen ablehnen darf

Die Pokale aus den Battles bringen einen konkreten Vorteil: Pro gewonnenem «Battle of the Night» darf ein Coach in den Teamfights eine Herausforderung zurückweisen. Das hat die Produktionsfirma ITV Studios bereits vor Beginn der Battles angekündigt.

Shirin nutzt diese Möglichkeit zweimal für dasselbe Talent. Die Herausforderung wird dadurch abgewehrt; ein verlorenes Gesangsduell wird damit nicht nachträglich umgedreht.

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