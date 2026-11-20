Nach dem enttäuschenden Auftakt kann Rea Garvey bei «The Voice of Germany» wieder jubeln. In der zweiten Teamfight-Folge sichern sich zwei Talente aus seinem Team einen Platz im Halbfinale. Shirin David und Nico Santos bringen jeweils ein weiteres Talent durch. Michi Beck und Smudo bleiben diesmal ohne Neuzugang.
Diese vier Talente gewinnen in Runde 2
Am Ende der zweiten Ausgabe sitzen diese Talente auf den vier Hot Seats:
Lisa Aithnard – Team Rea Garvey
Maja Atzmüller – Team Rea Garvey
Aylin Basar – Team Shirin David
Joel – Team Nico Santos
Für Rea ist es die erste erfolgreiche Teamfight-Runde dieser Staffel. Shirin sichert sich ebenfalls ihren ersten Halbfinalplatz.
So stehen die Teams nach zwei Folgen da
Zusammen mit den Ergebnissen der ersten Runde ergibt sich folgender Zwischenstand:
Team Nico Santos: vier Talente – Marika, Lara Trautmann, Janis Eric Thommen und Joel.
Team Rea Garvey: zwei Talente – Lisa Aithnard und Maja Atzmüller.
Team Shirin David: ein Talent – Aylin Basar.
Team Michi Beck und Smudo: ein Talent – Mel Vardouniotis.
Damit bleibt Nico vorne. Für den Schweizer Janis Eric Thommen war der Halbfinaleinzug bereits nach Runde 1 gesichert. Michi und Smudo haben trotz des erfolglosen zweiten Abends weiterhin ein Talent im Halbfinale.
Überblick der heutigen Teamfights
Am Anfang der Sendung sicherten Michi und Smudo Kaye Nover einen Hot Seat. Shirin gab ihren Platz der 19-jährigen Aylin Basar. Rea setzte Abby auf seinen Hot Seat. Nico entschied sich für Joe und gewährte ihm als Erstem einen Hot Seat aus Team Nico.
Fight: Michi und Smudo schicken Joachim ins Rennen vs. Team Nico und Joe – Nico gewinnt
Fight: Shirin schickt Tom in den Fight gegen Kaye aus Team Michi und Smudo – Shirin gewinnt
Fight: Rea entscheidet sich für Lisa gegen Joe aus Team Nico – Rea gewinnt
Fight: Nico will mit Joel Abby aus Team Rea besiegen – Nico gewinnt
Fight: Michi und Smudo fordern mit Nina Tom aus Team Shirin heraus – Shirin gewinnt
Fight: Shirin schickt Hank gegen Joel aus Team Nico ins Duell – Nico gewinnt
Fight: Rea will mit Maja gegen Tom (Team Shirin) weiterkommen – Rea gewinnt
Fight: Nico schickt Zayed gegen Maja (Team Rea) in den Fight – Rea gewinnt
Vier Halbfinalplätze sind noch offen
Eine Teamfight-Ausgabe steht noch aus: Am Freitag, 27. November, werden die letzten vier Plätze vergeben. Das Halbfinale folgt am 4. Dezember, das Finale am 11. Dezember.