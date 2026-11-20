Nach dem enttäuschenden Auftakt kann Rea Garvey bei «The Voice of Germany» wieder jubeln. In der zweiten Teamfight-Folge sichern sich zwei Talente aus seinem Team einen Platz im Halbfinale. Shirin David und Nico Santos bringen jeweils ein weiteres Talent durch. Michi Beck und Smudo bleiben diesmal ohne Neuzugang.

Diese vier Talente gewinnen in Runde 2

Am Ende der zweiten Ausgabe sitzen diese Talente auf den vier Hot Seats:

Lisa Aithnard – Team Rea Garvey

– Team Rea Garvey Maja Atzmüller – Team Rea Garvey

– Team Rea Garvey Aylin Basar – Team Shirin David

– Team Shirin David Joel – Team Nico Santos

Für Rea ist es die erste erfolgreiche Teamfight-Runde dieser Staffel. Shirin sichert sich ebenfalls ihren ersten Halbfinalplatz.

So stehen die Teams nach zwei Folgen da

Zusammen mit den Ergebnissen der ersten Runde ergibt sich folgender Zwischenstand: