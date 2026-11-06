Nach dem Battle-Finale steht fest, mit welchen Talenten Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo in die Teamfights gehen. Mit Janis Eric Thommen aus Team Nico und Jessica Paolo aus Team Shirin hatten sich zwei Schweizer Talente bereits vor dem Battle-Finale einen Platz in der nächsten Runde gesichert.

Die Battles bei «The Voice of Germany» sind vorbei. Jetzt treten die Talente in den Teamfights um den Einzug ins Halbfinale an. Das sind die Teams im Überblick.

So funktionieren die Teamfights

Ab dem 13. November treten die Talente bei Sat.1 teamübergreifend gegeneinander an. Wer einen der vier Hot Seats erobern will, fordert ein Talent heraus, das bereits auf einem sitzt. Ein Voting-Block aus 99 ehemaligen «The Voice»-Talenten entscheidet über die Duelle. Wer am Ende der Folge auf einem Hot Seat sitzt, zieht ins Halbfinale ein.