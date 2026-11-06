The Voice of Germany: Mit diesen Talenten gehen die Coaches in die Teamfights
Nach dem Battle-Finale steht fest, mit welchen Talenten Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo in die Teamfights gehen. Mit Janis Eric Thommen aus Team Nico und Jessica Paolo aus Team Shirin hatten sich zwei Schweizer Talente bereits vor dem Battle-Finale einen Platz in der nächsten Runde gesichert.
Alle Teams für die Teamfights im Überblick
Team Shirin David:
Tom Bushin, Hank, Emma Powda, Aylin Basar, Diogo Rosa, Mila Bouzid, Jessica Paolo, Daniel Del Castillo, Paul Huber
Team Nico Santos:
Paul Nadler, Emma Josephine Stappenbeck, Joe Jäger, Janis Eric Thommen, Joel, Marika, Lara Trautmann, Soul Food Vocalists, Zayed
Team Rea Garvey:
Julia Vieregge, Breanna Burrone, Margo Junique, Philip Nsubuga, Lisa Aithnard, Abby Vogue, Jessica Movahed Fard, Maja Atzmüller, Ruben Claro