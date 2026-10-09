Unterhaltung

Wer heute auf neue Blind Auditions wartet, muss sich gedulden. SAT.1 zeigt stattdessen «Promi Big Brother». Doch die nächste Folge von «The Voice of Germany» folgt schon am Samstag.

Freitagabend gehörte zuletzt den Talenten von «The Voice of Germany». Am 9. Oktober bleibt die Musikshow bei SAT.1 allerdings aus. Anstelle der nächsten Blind Auditions läuft um 20.15 Uhr «Promi Big Brother». Für Fans bedeutet das eine kurze Pause: Bereits morgen, Samstag, 10. Oktober, geht es auf ProSieben mit Folge 9 weiter.

Warum läuft The Voice of Germany heute nicht?

SAT.1 reserviert den Abend für «Promi Big Brother». Die Realityshow läuft seit dem 5. Oktober täglich um 20.15 Uhr und begleitet ihre prominenten Bewohner bis zum Finale am 19. Oktober. Damit belegt sie auch den bisherigen Freitagssendeplatz von «The Voice».

Die Musikshow setzt deshalb auch am kommenden Freitag, 16. Oktober, bei SAT.1 aus. Während dieser beiden Wochen gibt es jeweils nur am Samstag eine neue Ausgabe auf ProSieben.

Wann geht es mit The Voice weiter?

Diese Termine stehen als Nächstes an:

Samstag, 10. Oktober: Folge 9 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Folge 9 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Samstag, 17. Oktober: Folge 10 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Folge 10 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Freitag, 23. Oktober: Folge 11 um 20.15 Uhr bei SAT.1.

Ab dem 23. Oktober läuft «The Voice of Germany» wieder freitags bei SAT.1. Es bleibt dann bei einer neuen Folge pro Woche.