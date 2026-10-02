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Bei einem Schweizer Gesangswettbewerb scheiterte Jessica Paulo mehrfach. Nun steht die 20-Jährige bei «The Voice of Germany» auf der Bühne. Im Interview erzählt sie von ihrer spontanen Bewerbung.

Ein Handy, eine spontane Idee und kaum Erwartungen: So beginnt für Jessica Paulo der Weg zu «The Voice of Germany». Die 20-jährige Schweizerin hatte die Castingshow schon als Kind verfolgt. Dass sie eines Tages selbst auf der Bühne stehen würde, hätte sie bei ihrer Bewerbung allerdings kaum erwartet.

Bei einem Schweizer Gesangswettbewerb scheiterte Jessica mehrfach

Musik begleitet Jessica schon seit ihrer Kindheit. Bereits in der Schule erkannte ihre Musiklehrerin ihr Talent und ermutigte sie, etwas daraus zu machen. Später nahm die junge Schweizerin an der «Swiss Voice Tour» teil. Der erhoffte Durchbruch blieb jedoch aus.

Sie sei mehrfach kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden, erzählt Jessica. Irgendwann habe sie deshalb aufgehört. Die Musik liess sie trotzdem nicht los.

Als sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Schwester «The Voice of Germany» schaute, gefielen ihr die Coaches und die Vorstellung, selbst einmal Teil der Sendung zu sein.

« Ich habe gar nichts zu verlieren.»

Kurzerhand stellte Jessica ihr Handy auf, nahm ein Bewerbungsvideo auf und schickte es ab. Eine aufwendige Produktion war das nicht. Sie habe auf dem Video sogar ziemlich verrückt ausgesehen, erzählt die 20-Jährige lachend.