Ein Handy, eine spontane Idee und kaum Erwartungen: So beginnt für Jessica Paulo der Weg zu «The Voice of Germany». Die 20-jährige Schweizerin hatte die Castingshow schon als Kind verfolgt. Dass sie eines Tages selbst auf der Bühne stehen würde, hätte sie bei ihrer Bewerbung allerdings kaum erwartet.
Bei einem Schweizer Gesangswettbewerb scheiterte Jessica mehrfach
Musik begleitet Jessica schon seit ihrer Kindheit. Bereits in der Schule erkannte ihre Musiklehrerin ihr Talent und ermutigte sie, etwas daraus zu machen. Später nahm die junge Schweizerin an der «Swiss Voice Tour» teil. Der erhoffte Durchbruch blieb jedoch aus.
Sie sei mehrfach kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden, erzählt Jessica. Irgendwann habe sie deshalb aufgehört. Die Musik liess sie trotzdem nicht los.
Als sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Schwester «The Voice of Germany» schaute, gefielen ihr die Coaches und die Vorstellung, selbst einmal Teil der Sendung zu sein.
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Ich habe gar nichts zu verlieren.»
Kurzerhand stellte Jessica ihr Handy auf, nahm ein Bewerbungsvideo auf und schickte es ab. Eine aufwendige Produktion war das nicht. Sie habe auf dem Video sogar ziemlich verrückt ausgesehen, erzählt die 20-Jährige lachend.
The Voice of Germany: Nach Rückschlägen will die Schweizerin Jessica Paulo (20) überzeugen | Südostschweiz
Von der Handy-Bewerbung auf die grosse TV-Bühne
Für Jessica ist «The Voice of Germany» eine besondere Premiere. Anders als manche andere Kandidatinnen und Kandidaten hat sie bislang keine regelmässigen Auftritte vor Publikum absolviert. Die Blind Audition ist nach ihren eigenen Angaben ihre erste Erfahrung auf einer derart grossen Bühne.
Dabei steht sie auch beruflich noch ganz am Anfang. Die 20-Jährige hat vor Kurzem ihre Ausbildung im kaufmännischen Bereich abgeschlossen und absolviert derzeit die Berufsmaturität mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales.
Von ihrer Bewerbung wusste zunächst nur ihre Schwester. Erst als Jessica im Auswahlverfahren weiterkam und die Teilnahme konkreter wurde, erzählte sie auch ihren Eltern davon. Ihre beste Freundin gehörte ebenfalls zu den wenigen Eingeweihten.
Vor der Blind Audition schläft Jessica nur drei Stunden
Je näher der grosse Auftritt rückt, desto grösser wird die Anspannung. Am Tag vor ihrer Blind Audition stehen für Jessica noch Interviews und Proben auf dem Programm. Besonders die Frage, ob sie ihre Leistung auch auf der Bühne abrufen kann, beschäftigt sie.
Vor allem eine entscheidende Stelle ihres Songs bereitet ihr Sorgen.
«Was, wenn ich diesen Höhepunkt nicht schaffe?», fragt sie sich während der Vorbereitung.
Denn Jessica weiss: Gerade ein besonders starker Moment könnte darüber entscheiden, ob sich einer der roten Stühle dreht. Am Abend vor ihrem Auftritt ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer besten Freundin im Hotel.
Die Situation fühlt sich für die vier beinahe unwirklich an. Noch im Jahr zuvor hatte Jessica die Sendung gemeinsam mit ihrer Schwester im Fernsehen verfolgt. Nun soll sie selbst dort auftreten. Schlafen kann sie in dieser Nacht kaum.
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Ich konnte, glaube ich, nur drei Stunden schlafen»
Am nächsten Morgen sei sie trotz der kurzen Nacht erstaunlicherweise nicht müde gewesen.
Nico Santos und Shirin David sind ihre Wunschcoaches
Schon vor der Blind Audition macht sich Jessica Gedanken darüber, mit welchem Coach sie gerne zusammenarbeiten würde.
Zwei Namen stehen dabei besonders weit oben auf ihrer Liste: Nico Santos und Shirin David. Musikalisch sieht sie sich vor allem bei Santos. Ihre eigene Richtung beschreibt Jessica als Pop mit emotionalen Songs.
Doch auch Shirin David reizt sie als mögliche Mentorin. Obwohl Rap nicht zu Jessicas bevorzugten Musikrichtungen gehört, glaubt sie, von der Künstlerin viel lernen zu können. Eine endgültige Entscheidung für einen der beiden fällt ihr im Vorfeld schwer.
Ein ungewöhnliches Erlebnis hilft ihr schliesslich dabei, ihre Gedanken zu ordnen: Jessica träumt wenige Tage vor der Blind Audition zweimal vom selben Coach. Für sie ist das ein Zeichen, zu wem sie tendieren würde, falls sich beide Wunschcoaches für sie entscheiden sollten.
Ob es tatsächlich so weit kommt, behält sie vorerst für sich.
Wann ist Jessica Paulo bei «The Voice» zu sehen?
Jessica wird am Freitag, 2. Oktober, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen sein. Unabhängig vom Ergebnis sieht sie die Teilnahme bereits als wichtige Erfahrung.
«Man ist nie wirklich bereit, etwas zu machen», sagt Jessica.
Entscheidend sei für sie, sich auf die Herausforderung einzulassen und daran zu wachsen. Für die Schweizerin ist «The Voice» damit nicht nur ein Gesangswettbewerb, sondern auch der erste grosse Schritt auf einer Bühne, von der sie schon als Kind geträumt hat.
«The Voice of Germany» mit Jessica Paulo läuft am Freitag, 2. Oktober, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 und im Stream auf Joyn.