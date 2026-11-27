Damit hatte Nico Santos offenbar nicht gerechnet. In der letzten Teamfight-Ausgabe von «The Voice of Germany» verliert sein Team die Soul Food Vocalists, die als Favoriten galten. Ausgerechnet Timo Görnhardt entscheidet das direkte Duell gegen die Gesangsgruppe für sich. Für Michi Beck und Smudo zahlt sich damit ihre letzte Herausforderung aus.

Michi und Smudo setzen zum Schluss auf Timo

Timo ist das letzte Talent, das Michi Beck und Smudo an diesem Abend in einen Fight schicken. Ihre Wahl fällt auf ein Duell mit den Soul Food Vocalists aus Team Nico.

Die Gruppe sitzt bereits auf einem Hot Seat. Timo muss sie mit seinem Auftritt verdrängen, um selbst den Platz zu übernehmen. Am Ende fällt die Entscheidung zu seinen Gunsten aus: Für die Soul Food Vocalists ist der Wettbewerb beendet.

Nico Santos spricht von einem gewaltigen Plot-Twist

Nico reagiert deutlich auf das Ausscheiden seiner Gruppe. Er bezeichnet den Ausgang sinngemäss als grössten Plot-Twist, den es bei «The Voice of Germany» gegeben habe.

Michi und Smudo können dagegen jubeln. Ihr Kandidat hat sich in einem Duell durchgesetzt, das den Abend noch einmal verändert.

Vom Linienbus ins Halbfinale