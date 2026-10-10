Nach der Freitagspause geht es heute bei «The Voice of Germany» weiter. Am Samstag, 10. Oktober, zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr die neunte Blind Audition. Erneut entscheidet die Stimme darüber, wer einen Platz in einem der Coach-Teams bekommt. Mit dabei sind Lara Trautmann und Timo Jenewein. Beide bringen Erfahrung mit – allerdings aus unterschiedlichen musikalischen Welten.
Lara Loft kehrt mit einem Skyrim-Song zurück
Für Lara Trautmann ist die «The Voice»-Bühne kein unbekannter Ort. Bereits 2016 nahm sie an der Musikshow teil. Im Team von Michi Beck und Smudo schaffte sie es damals bis in die Sing-Offs, schied aber vor den Liveshows aus.
Inzwischen hat sich die 37-Jährige als Synchronsprecherin und Content-Creatorin einen Namen gemacht. Als Lara Loft kennen sie auch viele Menschen aus der Gaming-Community. Ihre Stimme ist unter anderem in Videospielen wie «Cyberpunk» und «Resident Evil» zu hören.
Bei ihrer Rückkehr verbindet sie diese Welt mit ihrer Leidenschaft für Musik: Lara singt «The Dragonborn Comes», bekannt aus dem Rollenspiel «Skyrim». Ob sie damit erneut einen Coach zum Buzzern bringt, zeigt sich am Samstagabend.
Timo Jenewein wagte den Schritt auch wegen seiner Familie
Timo Jenewein steht seit 2018 als Frontmann der saarländischen Band Elliot auf der Bühne. Eine Castingshow war für ihn trotzdem lange kein Wunschziel.
Im Interview mit SR 1 erzählte er, dass ihn Fans seit Jahren auf eine mögliche Teilnahme angesprochen hätten. Schliesslich ermutigten ihn auch seine Frau und sein Sohn, es bei «The Voice» zu versuchen.
Vor seiner Teilnahme gehörten Nico Santos und Rea Garvey zu seinen bevorzugten Coaches. Ob sich einer von ihnen für seine Stimme entscheidet, bleibt in der Vorschau offen.
Diese Talente und Songs sind in Folge 9 dabei
Die angekündigte Songauswahl reicht von Nena und Clueso über internationale Pop-Hits bis zu Rock und einer Videospielmelodie:
Philip Nsubuga«Gone Gone Gone» – David Guetta, Teddy Swims und Tones and I
Felix Vogginger«Heal» – Tom Odell
Linus Schölzel«Chicago» – Clueso
Die Übersicht basiert auf der veröffentlichten Kandidaten- und Songliste für Folge 9.
Wann und wo läuft The Voice heute?
ProSieben zeigt Folge 9 am Samstag, 10. Oktober, um 20.15 Uhr. Auf der Schweizer Joyn-Seite sind ebenfalls Folgen und Clips von «The Voice of Germany» verfügbar. Die nächste TV-Ausgabe folgt am Samstag, 17. Oktober, wiederum auf ProSieben.