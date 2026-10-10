Unterhaltung

Eine bekannte Gaming-Stimme und ein erfahrener Bandsänger wollen die Coaches überzeugen. In Folge 9 treten 13 Talente an. Das sind ihre Geschichten und ihre Songs.

Nach der Freitagspause geht es heute bei «The Voice of Germany» weiter. Am Samstag, 10. Oktober, zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr die neunte Blind Audition. Erneut entscheidet die Stimme darüber, wer einen Platz in einem der Coach-Teams bekommt. Mit dabei sind Lara Trautmann und Timo Jenewein. Beide bringen Erfahrung mit – allerdings aus unterschiedlichen musikalischen Welten.

Lara Loft kehrt mit einem Skyrim-Song zurück

Für Lara Trautmann ist die «The Voice»-Bühne kein unbekannter Ort. Bereits 2016 nahm sie an der Musikshow teil. Im Team von Michi Beck und Smudo schaffte sie es damals bis in die Sing-Offs, schied aber vor den Liveshows aus.

Inzwischen hat sich die 37-Jährige als Synchronsprecherin und Content-Creatorin einen Namen gemacht. Als Lara Loft kennen sie auch viele Menschen aus der Gaming-Community. Ihre Stimme ist unter anderem in Videospielen wie «Cyberpunk» und «Resident Evil» zu hören.