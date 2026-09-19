Unterhaltung

Vier Buzzer und ein Kampf der Coaches: Janis Eric Thommen begeistert bei «The Voice of Germany». Eigentlich hat der Schweizer einen klaren Favoriten – doch dann greift Nico Santos ein.

Besser hätte die Blind Audition für Janis Eric Thommen kaum laufen können. Der 25-jährige Schweizer setzt sich bei «The Voice of Germany» ans Klavier und singt «Hymne à l'amour» von Édith Piaf. Noch bevor sein Auftritt vorbei ist, steht fest: Thommen hat die Coaches überzeugt. Alle vier roten Stühle drehen sich. Jetzt müssen die Coaches Janis überzeugen.

Eigentlich ist Rea Garvey sein Wunschcoach

Denn Thommen geht keineswegs ohne Favoriten in seine Blind Audition.

« Eigentlich war mein absoluter Favorit Rea Garvey.»

verrät der Schweizer im Gespräch mit «Südostschweiz».

Musikalisch sieht er vor allem zwei Coaches nahe bei sich: Garvey und Nico Santos. Beide gehören schon vor seinem Auftritt zu seinen Wunschoptionen.

Thommen war bereits bei einem Konzert von Garvey und hätte sich eine Zusammenarbeit mit dem irischen Musiker sehr gut vorstellen können.

Doch ausgerechnet zwischen seinen beiden Favoriten entwickelt sich ein Kampf um den Schweizer.

Nico Santos blockt ausgerechnet Rea Garvey

Nico Santos greift zum Block – und nimmt damit Rea Garvey aus dem Rennen um Thommen.

Für den Schweizer verändert sich die Situation damit schlagartig. Einer seiner beiden Favoriten kann ihn nicht mehr in sein Team holen.