Jetzt müssen sich die Talente von «The Voice of Germany» im direkten Vergleich behaupten. Nach den Blind Auditions beginnt am Samstag, 17. Oktober, die nächste Runde der Castingshow. Nico Santos und das Coach-Duo Michi Beck und Smudo starten mit jeweils 17 Acts in die Battles. Bei Rea Garvey und Shirin David sind es jeweils 16. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung vor den ersten Battle-Entscheidungen.
Welche Kandidaten sind in welchem Team?
Hier eine kleine Übersicht, welches Talent in welchem Team in den Ring steigt.
Team Nico Santos
Nico Santos geht mit folgenden Talents in die Battles:
Paul Nadler
Emma Josephine Stappenbeck
Beatriz Simoes
Darwin «Daris» Sanchez Pereyra
Soul-Food Vocalist
Joe Jäger
Andy Zimmer
Mara & Tim
Janis Eric Thommen
Zayed
Joel
Undine Lux
Marika
Björn Shabanaga
Leon Gerstner
Anthony Uyumaz
Lara Trautmann
Team Shirin David
Folgende Talents haben sich während der «Blind Auditions» für Team Shirin entschieden. Unter anderem die Schweizer Teilnehmerin Jessica Paulo, die ein Vierer-Buzzer in den «Blinds» war.
Paul Huber
Tom Bushin
Can Dean
Hank
Emma Powda
Maxime Swinkels
Isabel Hernàndez
Benjamin Bieck
Aylin Basar
Mila Bouzid
Daniel Del Castillo
Jessica Paulo
Laila Nöth
Diogo Rosa
Lisa Windisch
Vanessa Weiser
Team Rea Garvey
Der «The Voice»-Veteran Rea Garvey schickt folgende Talents in die internen Battles.
Lisa Aithnard
Bianca Basler
Ruben Claro
Julia Vieregge
Abby Vogue
Stefanie Friess
Katiuska McLean
Jessica Movahed Fard
Isabelle Trittel
Anthony Bauer Jr.
Margo Junique
Luca-Marie Schiavo
Maja Atzmüller
Breanna Burrone
Mario Jackl
Philip Nsubuga
Team Michi und Smudo
Michi und Smudo wollen mit diesen Talenten die Battles bestreiten:
Stephanie Joan Lingard
Butch Williams
Timo Görnhardt
Bastian «Pelle» Franz
Ardina Petre
Kaye Nover
Dozy Jane
Emrecan Arpaci
May Feiler
Joachim Kenneweg
Marvin Hollederer
Kati Karney
Emily Beadle
Mel Vardouniotis
Nina Wink
Timo Jenewein
Janis Eric Thommen und Jessica Paulo vertreten die Schweiz
Für Schweizer Zuschauer sind zwei Namen besonders interessant: Janis Eric Thommen aus dem Kanton Basel-Landschaft gehört zum Team von Nico Santos. Jessica Paulo aus dem Kanton Bern tritt für Shirin David an.
Beide erhielten einen Vierer-Buzzer in den Blind Auditions. Damit geht ihre Reise in der Show weiter – nun müssen sie sich auch in den Battles beweisen.
Warum in einem Battle auch mehrere Talente weiterkommen können
In den Battles stellen die Coaches ihre Acts zu Zweier- oder Dreiergruppen zusammen. Gemeinsam bereiten sie einen Song vor und präsentieren ihn auf der Bühne.
Anschliessend entscheidet der zuständige Coach, wer in die Teamfights einzieht. Dabei muss nicht zwingend genau ein Act weiterkommen: Die Coaches können mehrere auswählen oder ein ganzes Battle ausscheiden lassen. Insgesamt stehen jedem Team aber nur neun Plätze für die Teamfights zur Verfügung.
Wann laufen die Battles von The Voice of Germany?
Der Auftakt läuft am Samstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die weiteren Battle-Ausgaben folgen am 23. Oktober, 30. Oktober und 6. November bei Sat.1.
Als Gast-Coaches sind Michael Schulte, Delta Goodrem, Giovanni Zarrella und Sarah Engels angekündigt. Sie zeichnen jeweils einen Auftritt als «Battle of the Night» aus.