Unterhaltung

Die Blind Auditions sind vorbei, die Teams stehen fest. Auch zwei Schweizer Stimmen sind weiter dabei. Hier findet ihr alle Teams zum Start der Battles.

Jetzt müssen sich die Talente von «The Voice of Germany» im direkten Vergleich behaupten. Nach den Blind Auditions beginnt am Samstag, 17. Oktober, die nächste Runde der Castingshow. Nico Santos und das Coach-Duo Michi Beck und Smudo starten mit jeweils 17 Acts in die Battles. Bei Rea Garvey und Shirin David sind es jeweils 16. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung vor den ersten Battle-Entscheidungen.

Welche Kandidaten sind in welchem Team?

Hier eine kleine Übersicht, welches Talent in welchem Team in den Ring steigt.

Team Nico Santos

Nico Santos geht mit folgenden Talents in die Battles:

Paul Nadler

Emma Josephine Stappenbeck

Beatriz Simoes

Darwin «Daris» Sanchez Pereyra

Soul-Food Vocalist

Joe Jäger

Andy Zimmer

Mara & Tim

Janis Eric Thommen

Zayed

Joel

Undine Lux

Marika

Björn Shabanaga

Leon Gerstner

Anthony Uyumaz

Lara Trautmann

Team Shirin David