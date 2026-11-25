Für Lisa Aithnard steckt hinter diesem Song eine eigene Geschichte. In den Teamfights von «The Voice of Germany» singt das Talent aus Rea Garveys Team «Glory» von Common und John Legend. Bei ihrem Gespräch über die Bedeutung des Auftritts wird deutlich, wie persönlich das Thema für sie ist.

Lisa spricht unter Tränen über ihre Kindheit

Die Sängerin erzählt von rassistischen Erfahrungen, die sie bereits als Kind machen musste. Beim Sprechen darüber kommen ihr die Tränen. Zugleich formuliert sie einen Satz, der ihre heutige Haltung deutlich macht: «Ich liebe meine Hautfarbe so sehr.»

Mit ihrem Auftritt verbindet Lisa damit eine Botschaft der Selbstannahme. Sie spricht offen über verletzende Erfahrungen und darüber, wie sie sich heute selbst sieht.

Warum Lisa «Glory» singt

Der Titel stammt aus dem Film «Selma», der den Kampf der US-Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King thematisiert. Common und John Legend schrieben den Song für den Film.

Lisas persönliche Erfahrungen geben ihrer Songwahl einen zusätzlichen Hintergrund. Bei diesem Auftritt geht es für sie auch darum, etwas auszudrücken, das sie seit ihrer Kindheit begleitet.