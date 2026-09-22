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Bei GZSZ steht Jörn Schlönvoigt als Philip Höfer zum dritten Mal vor dem Traualtar. Privat schliesst der Schauspieler eine weitere Ehe für sich aus.

Serienfigur Philip Höfer und Jessica Reichelt bekommen bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» doch noch ihr romantisches Happy End. Für Philip ist es bereits die dritte Hochzeit seiner langen GZSZ-Geschichte. Sein Darsteller Jörn Schlönvoigt kann dem Heiraten im wirklichen Leben hingegen nicht mehr viel abgewinnen.

Jörn Schlönvoigt will privat nicht mehr heiraten

In einem Interview mit der «Bild» macht der GZSZ-Star deutlich, dass er derzeit keine zweite Ehe anstrebt.

«Ich war verheiratet, ich kenne das Konzept – und für mich persönlich muss es keine zweite Staffel geben», erklärt Schlönvoigt.

Eine glückliche Beziehung müsse für ihn nicht zwingend durch einen Trauschein bestätigt werden. Die Hochzeiten überlasse er künftig lieber seiner GZSZ-Rolle Philip – die offenbar deutlich häufiger vor den Traualtar tritt als der Schauspieler selbst.

Seine Ehe mit Hanna Weig endete Anfang 2025

Jörn Schlönvoigt war seit 2018 mit der Influencerin und Schauspielerin Hanna Weig verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die bereits 2017 zur Welt kam.

Im Oktober 2022 machten Schlönvoigt und Weig ihre Trennung öffentlich. Trotz des Beziehungsendes betonten beide, freundschaftlich miteinander verbunden bleiben und gemeinsam für ihre Tochter da sein zu wollen. Seit Januar 2025 ist die Ehe auch offiziell geschieden.

Schlönvoigts Absage an eine weitere Hochzeit bedeutet allerdings nicht, dass er die Liebe grundsätzlich abgeschrieben hat. Vielmehr scheint der Schauspieler nach den Erfahrungen seiner ersten Ehe keinen weiteren Trauschein mehr zu benötigen.

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