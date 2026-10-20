Unterhaltung

Jo verspricht Katrin einen friedlichen Familiengeburtstag. Doch Matilda lässt den Streit um Richard Kaltenbach nicht ruhen. Für Johanna nimmt die Feier einen enttäuschenden Verlauf.

Eigentlich soll es um Johanna gehen. Doch bei ihrem Geburtstag bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» brechen die Konflikte der Erwachsenen auf. Im Mittelpunkt steht Katrins Affäre mit Richard Kaltenbach, die bei Matilda und Julian auf heftige Kritik stösst. Auch Jo sieht die Gefahr, die von der Verbindung ausgeht. Trotzdem hält er zu Katrin und schenkt ihr weiterhin Vertrauen. Genau diese Loyalität ist Matilda ein Dorn im Auge.

Matilda stellt Katrin bei der Geburtstagsfeier zur Rede

Vor dem Familientreffen hat Jo Katrin zugesichert, dass sich alle zusammenreissen und die Affäre an Johannas Geburtstag kein Thema sein wird. Doch daraus wird nichts: Matilda greift Katrin verbal an und macht ihr Vorwürfe.

Katrin ist schockiert. Im Streit wird ihr klar, dass Jo Matilda von ihrer Affäre mit Kaltenbach erzählt hat. Damit steht plötzlich auch das Vertrauen zwischen Katrin und Jo auf dem Spiel.

Johannas Enttäuschung gerät zwischen die Fronten

Die erhoffte friedliche Feier eskaliert. Statt gemeinsam Johannas Geburtstag zu geniessen, trägt die Familie ihre Spannungen aus – sehr zur Enttäuschung des Geburtstagskindes.

Für Katrin ist besonders bitter, dass Jo sein Versprechen nicht gehalten hat. Er wollte dafür sorgen, dass der Konflikt an diesem Tag ruht. Nun steht sie dennoch im Mittelpunkt der Vorwürfe.

Katrin macht Jo für den Streit verantwortlich