Die ersten Begegnungen sind geschafft, nun soll Ariel entscheiden: Welche Männer möchte sie näher kennenlernen? Doch die erste Nacht der Rosen bei «Die Bachelorette» auf 3+ nimmt eine überraschende Wendung. Während die Baslerin ihre Rosen verteilt, tauchen vier weitere Kandidaten auf. Die Folge endet, bevor die Entscheidung abgeschlossen ist.

Wer ist raus in Folge 1? Die Entscheidung bleibt offen

Am Ende der Auftaktfolge steht noch nicht fest, wer bei dieser Rosenvergabe leer ausgeht. Eine vollständige Liste der ausgeschiedenen Kandidaten gibt es deshalb noch nicht.

Zwei Männer können dagegen bereits aufatmen: Elias und Chris, der unter dem Namen «Chyna» auftritt, haben eine Rose erhalten. Elias ist einer der beiden österreichischen Brüder, die um Ariels Herz kämpfen. Sein Bruder Daniel gehört ebenfalls zum Kandidatenfeld.

Der 23-jährige Don steht gerade vor Ariel, als die Neuankömmlinge die Zeremonie unterbrechen. Damit endet der Abend für die Zuschauer mit einer offenen Entscheidung.

Vier neue Männer verändern die Ausgangslage

Für die bisherigen Kandidaten bedeutet der Auftritt vor allem eines: zusätzliche Konkurrenz. Wer Ariel bislang noch nicht überzeugen konnte, muss nun mit weiteren Bewerbern um ihre Aufmerksamkeit kämpfen.