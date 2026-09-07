AWZ-Abschiedswelle 2026: Diese Stars haben Essen verlassen

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Bei «Alles was zählt» mussten sich die Fans 2026 bereits von mehreren bekannten Gesichtern verabschieden. Einige Figuren starben sogar den Serientod. Diese Stars haben AWZ verlassen.

Für Fans von «Alles was zählt» ist 2026 ein Jahr voller Veränderungen. Ausgerechnet im Jahr des 20-jährigen Jubiläums verschwinden gleich mehrere bekannte Figuren aus Essen. Einige verlassen die Stadt für einen Neuanfang, andere werden nicht mehr zurückkehren.

Silvan-Pierre Leirich: Richard stirbt nach fast 20 Jahren den Serientod

Einer der grössten Abschiede in der Geschichte von «Alles was zählt» betrifft Richard Steinkamp. Silvan-Pierre Leirich gehörte seit der ersten Folge zum Ensemble und prägte die RTL-Serie fast 20 Jahre lang.

Im Frühjahr 2026 war für den AWZ-Gründer schliesslich Schluss. Nachdem Richards gesundheitliche Probleme immer grösser geworden waren und sein Körper das transplantierte Spenderherz abzustossen drohte, endete seine Geschichte. Schauspieler Silvan-Pierre Leirich hatte sich entschieden, die Serie zu verlassen und sich neuen Projekten zu widmen.

Für AWZ bedeutete der Abschied einen besonders grossen Einschnitt. Gemeinsam mit Simone hatte Richard das Steinkamp-Imperium aufgebaut und gehörte seit dem Start der Serie 2006 zu ihren zentralen Figuren.

Julia Wiedemann und Jan Kampmann verlassen AWZ gemeinsam

Kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum folgte der nächste doppelte Abschied. Julia Wiedemann und Jan Kampmann verabschiedeten sich als Lucie Ziegler und Thilo Walter aus Essen.

Damit verliessen gleich zwei Mitglieder der Ziegler-Familie die Serie. Vor allem für Wiedemann endete damit ein längeres AWZ-Kapitel: Mit Unterbrechungen hatte sie Lucie bereits seit mehreren Jahren gespielt.

Ihre Abschiedsfolge lief Anfang September bei RTL. Die Schauspielerin machte dabei deutlich, wie emotional ihr der Abschied vom Team fiel.

Riccardo Angelini: Matteo stirbt nach der Explosion

Besonders dramatisch verlief der Abschied von Matteo Borazio. Seine Figur wurde zum Opfer der Autobombe, die eigentlich Teil des Plans von Ben und Maximilian gegen Kilian war.

Matteo wurde bei der Explosion schwer verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden. Dort erlitt er einen Herzstillstand und starb an seinen Verletzungen. Damit endete auch die Zeit von Riccardo Angelini bei AWZ.

Für den Schauspieler selbst kam das Ende seiner Figur nicht ohne Wehmut. Angelini erklärte gegenüber RTL, dass er traurig über seinen Abschied sei, gleichzeitig aber dankbar auf seine Zeit bei der Serie zurückblicke.

Matteos Tod hat zudem unmittelbare Folgen für die aktuelle Handlung: Ben wird von Schuldgefühlen geplagt, weil er gemeinsam mit Maximilian für die Bombe verantwortlich ist.

Robin Schick: Elias verlässt Essen für seinen grossen Traum

Auch für Elias Berg heisst es Abschied nehmen. Anders als Matteo bekommt er allerdings die Chance auf einen kompletten Neuanfang.

Der Tennisprofi erhält die Möglichkeit, seine sportliche Karriere in Florida fortzusetzen. Dort soll er von Tennis-Star Sabine Lisicki trainiert werden. Dafür muss Elias jedoch Essen und seine grosse Liebe Leyla zurücklassen.

Am Ende entscheidet er sich für seinen Traum und zieht in die USA. Damit verabschiedet sich auch Schauspieler Robin Schick vorerst von «Alles was zählt».

Ganz endgültig muss dieser Abschied allerdings nicht sein. Elias stirbt nicht, und mit Leyla bleibt eine wichtige Verbindung nach Essen bestehen. Auch Schick schloss ein mögliches Wiedersehen bei AWZ nicht ausdrücklich aus.

Valea und Emma wagen gemeinsam einen Neuanfang in Mailand

Auch Valea Borazio und ihre Mutter Emma Mayer haben sich 2026 von «Alles was zählt» verabschiedet. Für Valea gibt es nach den turbulenten Ereignissen rund um ihre Karriere als Eiskunstläuferin in Essen keine wirkliche Perspektive mehr. Nachdem sie aus dem Kader geworfen wurde, steht für sie die Frage im Raum, wie es sportlich weitergehen soll.

Schliesslich macht Emma ihrer Tochter einen weitreichenden Vorschlag: Die beiden könnten Essen hinter sich lassen und gemeinsam einen Neuanfang wagen. Valea zögert zunächst, entscheidet sich am Ende aber dafür, mit ihrer Mutter nach Mailand zu gehen. Vor ihrer Abreise trifft sie noch einmal auf ihre Rivalin Charlie.

Damit endete auch die Zeit von Antonia Kolano und Luisa Binger bei AWZ. Für Kolano war es nach rund zwei Jahren am Set ein besonderer Abschied.

Patrick Linke: Jetzt verlässt auch Felix Essen

Und damit ist die Abschiedswelle noch nicht vorbei. Mit Felix Gomez verlässt aktuell bereits die nächste Figur Essen.

Felix arbeitet als Koch im «Punto d'Amore» und unterstützt Henning und Daniela, die nach der Geburt ihrer Tochter und Matteos Tod ohnehin alle Hände voll zu tun haben.

Doch Felix’ Familie braucht seine Hilfe. Seine Schwester ist gestürzt, und auf dem familieneigenen Weingut drohen finanzielle Probleme. Ohne zusätzliche Unterstützung könnte ein Teil der Ernte verloren gehen. Deshalb entscheidet sich Felix, Essen kurzfristig zu verlassen und seiner Familie zu helfen.

Für Henning entsteht dadurch direkt das nächste Problem: Er muss innerhalb kürzester Zeit einen neuen Koch für das «Punto d'Amore» finden.

Bei AWZ verändert sich der Cast 2026 deutlich

Richard, Lucie, Thilo, Matteo, Elias und Felix: Innerhalb weniger Monate hat sich das Ensemble von «Alles was zählt» deutlich verändert.

Besonders auffällig ist der Zeitpunkt. AWZ feierte am 4. September 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen hatten bereits angekündigt, das Jubiläum nicht nur für einen Rückblick, sondern auch für die weitere Entwicklung der Serie nutzen zu wollen.

Während einige langjährige Figuren Essen verlassen haben, sind gleichzeitig neue und bekannte Gesichter hinzugekommen. Die nächste Generation rund um die Steinkamps und Reichenbachs soll künftig stärker in den Mittelpunkt rücken.

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