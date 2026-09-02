Todesdrama bei AWZ: Ben will alles gestehen – kann Maximilian ihn stoppen?

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Nach der Bombenexplosion bei AWZ ist Matteo tot. Ben wird von seinen Schuldgefühlen eingeholt und will zur Polizei gehen – doch Maximilian könnte andere Pläne haben.

Die Explosion von Bens Auto hat dramatische Folgen. Während Deniz den Anschlag nur knapp überlebt, stirbt Matteo an seinen schweren Verletzungen. Für Ben steht fest: Er kann mit der Wahrheit nicht länger leben.

Matteo wird zum Opfer von Bens und Maximilians Plan

Ben muss bei «Alles was zählt» mit den Folgen einer Entscheidung leben, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Gemeinsam mit Maximilian hatte er die Bombe an seinem eigenen Auto inszeniert – doch der Plan geriet ausser Kontrolle.

Deniz und Matteo befanden sich in der Nähe des Wagens, als die Bombe explodierte. Zwar überlebt Deniz den Anschlag nur knapp, für Matteo kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Damit ist eingetreten, was Ben unbedingt verhindern wollte: Ein Unbeteiligter musste für den gemeinsamen Plan mit Maximilian mit dem Leben bezahlen.

«Wir haben einen Menschen umgebracht»

Als Maximilian Ben nach der Katastrophe besucht, wird deutlich, wie sehr dieser inzwischen unter seiner Schuld leidet.

«Wir haben einen Menschen umgebracht», hält Ben ihm vor.

Für ihn lässt sich die Verantwortung nicht länger verdrängen. Die Explosion war kein tragischer Zufall, dessen Folgen Ben einfach hinter sich lassen kann. Er und Maximilian wissen schliesslich, wie die Bombe an das Auto gelangte – und warum sie dort platziert wurde.

Während Ben mit der Schuld kaum umgehen kann, steht deshalb schon die nächste folgenschwere Entscheidung bevor.

Ben will sich der Polizei stellen

Ben möchte nicht länger schweigen. Nach Matteos Tod fasst er den Entschluss, sich zu stellen und die Wahrheit über die Bombe offenzulegen.

Damit würde er allerdings nicht nur sich selbst schwer belasten. Auch Maximilians Beteiligung an dem Plan könnte ans Licht kommen.

Genau deshalb dürfte dieser wenig Interesse daran haben, Ben einfach zur Polizei gehen zu lassen. Zwischen den beiden Männern steht plötzlich nicht mehr nur die Frage nach Schuld und Verantwortung, sondern auch ihre eigene Zukunft.

Für Ben scheint die Sache dagegen klar zu sein: Nach dem Tod eines Menschen kann er nicht einfach so weitermachen wie bisher.

Doch schafft er es tatsächlich bis zur Polizei – oder kann Maximilian ihn im letzten Moment von seinem Geständnis abhalten?

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