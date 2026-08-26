AWZ verliert gleich zwei Stars – für die Fans wird der Abschied emotional

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Bei «Alles, was zählt» stehen gleich zwei Abschiede bevor. Julia Wiedemann und Jan Kampmann verlassen die RTL-Serie – und für einen der beiden Stars wird der Abschied besonders emotional.

Bei «Alles, was zählt» müssen sich die Fans von zwei bekannten Gesichtern verabschieden. RTL hat bestätigt, dass Julia Wiedemann und Jan Kampmann die Daily verlassen. Damit heisst es für ihre Serienfiguren Lucie Ziegler und Thilo Walter, Abschied zu nehmen von Essen. Ihre letzten gemeinsamen Momente bekommen die Zuschauer schon bald im Fernsehen zu sehen.

Julia Wiedemann verlässt AWZ als Lucie Ziegler

Vor allem Lucies Abschied dürfte viele AWZ-Zuschauer treffen. Julia Wiedemann gehört mit Unterbrechungen bereits seit mehreren Jahren zum Ensemble der Serie.

Nun endet dieses Kapitel vorerst. RTL bestätigt ausdrücklich, dass sich Wiedemann aus ihrer Rolle als Lucie Ziegler verabschiedet. Der Abschied vom Set fällt der Schauspielerin offenbar alles andere als leicht. Sie war in den letzten Jahren kaum wegzudenken, egal ob es im Steinkamp-Zentrum oder im Privatleben mit ihren Freunden war.

Besonders die Menschen, mit denen sie während ihrer Zeit bei AWZ täglich zusammengearbeitet hat, werden ihr fehlen. Das Loslassen nach einer längeren gemeinsamen Zeit falle ihr schwer, erklärte Wiedemann anlässlich ihres Abschieds.

Auch Jan Kampmann alias Thilo verlässt Essen

Lucie ist allerdings nicht die Einzige, die ihre Koffer packt. Auch Jan Kampmann verabschiedet sich als Thilo Walter aus Essen.

Damit verlieren die Zuschauer gleich zwei Mitglieder der Ziegler-Familie auf einmal. Wie genau die beiden Figuren aus der Handlung geschrieben werden, zeigt RTL in der kommenden Abschiedsfolge.

Lange warten müssen AWZ-Fans darauf nicht mehr: Der doppelte Abschied ist am Dienstag, 1. September, um 19.05 Uhr bei RTL zu sehen. Wer nicht warten möchte, kann die entsprechende Folge bereits vorab bei RTL+ streamen.

Bei AWZ verändert sich der Cast weiter

Der doppelte Abschied setzt die zahlreichen Veränderungen im AWZ-Ensemble 2026 fort.

In den vergangenen Monaten haben bereits mehrere bekannte Figuren Essen zumindest zeitweise verlassen. Gleichzeitig gab es zahlreiche Comebacks. Nun endet mit Lucie und Thilo für zwei weitere Rollen ein Kapitel.

Für die Serie fällt der Zeitpunkt zudem besonders auf: «Alles, was zählt» feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Während zum Jubiläum neue und alte Gesichter in Essen auftauchen, müssen sich die Fans gleichzeitig von zwei vertrauten Figuren verabschieden. Wir bleiben gespannt, welche Entwicklungen die Hochzeit von Gabriella & Kilian mit sich bringen oder auch das Comeback von Dr. Johannes Hagedorn.



