Bombe geht hoch bei AWZ: Drei Verletzte – und für einen wirds kritisch

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Der Racheplan von Ben und Maximilian endet bei AWZ in einer Katastrophe. Bens Auto explodiert – und plötzlich kämpfen die Ärzte um die Opfer. Für einen wird es ganz schwer.

Bei «Alles was zählt» ist der Racheplan von Ben und Maximilian endgültig ausser Kontrolle geraten. Eigentlich sollte die Bombe unter Kilians Auto Teil ihrer Abrechnung mit ihm sein. Doch nachdem Ben den Timer in seiner Wut vorzeitig gestartet hatte, entwickelte sich die Situation zur Katastrophe. Als Ben realisiert, was passieren könnte, versucht er noch einzugreifen. Doch dafür ist es bereits zu spät.

Explosion bei AWZ: Ben, Deniz und Matteo werden schwer verletzt

Deniz befindet sich in der Nähe des Wagens, weil er nach seinem verlorenen Ring sucht. Matteo hilft ihm dabei. Auch Diego droht in den gefährlichen Bereich zu geraten. Maximilian erkennt die Gefahr jedoch rechtzeitig und schafft es, den Jungen vom Auto wegzulocken: Er schiesst den Ball, mit dem Diego spielt, weit weg.

Ben versucht unterdessen verzweifelt, Deniz und Matteo zu erreichen und vor der drohenden Explosion zu warnen. Doch er kommt zu spät. Die Bombe detoniert. Ben wird bei der Explosion selbst schwer verletzt. Immerhin stellt sich heraus, dass er zunächst ausser akuter Lebensgefahr ist.

Bei Deniz und Matteo ist die Situation dagegen unübersichtlicher. Beide müssen nach der Explosion operiert werden. Damit hat Bens Racheplan genau die Menschen getroffen, die mit seinem eigentlichen Konflikt überhaupt nichts zu tun hatten.

Stirbt nach der Explosion jetzt ein AWZ-Liebling?

Besonders dramatisch wird es am Ende der Folge. Während Deniz und Matteo operiert werden, spitzt sich die Situation plötzlich zu. Bei einem der Eingriffe schlagen die medizinischen Geräte Alarm – auf dem Monitor ist kein Puls mehr zu erkennen. An dieser Stelle endet die Folge.

Damit lässt AWZ zunächst offen, welcher der beiden Patienten betroffen ist und wie die Operation ausgeht. Ein Tod von Deniz oder Matteo ist dadurch allerdings noch nicht bestätigt. Der Cliffhanger deutet lediglich an, dass sich der Zustand eines der beiden während der Operation dramatisch verschlechtert.

Für Ben dürfte die Explosion unabhängig vom Ausgang schwerwiegende Folgen haben. Er wollte gemeinsam mit Maximilian Rache an Kilian nehmen – nun wurde er selbst verletzt und muss mitansehen, dass auch Deniz und Matteo wegen des Plans im Krankenhaus liegen.

Ob Deniz und Matteo die Operationen überstehen, wird damit zur entscheidenden Frage der kommenden AWZ-Folgen.

Die neuesten Folgen «Alles was zählt» kannst du auf RTL+ vorab streamen.

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