Drei Tore geschossen, das Berner Derby gewonnen und den zweiten Tabellenplatz behauptet: Der Samstag hätte für die Young Boys mit einem zufriedenen Rückblick enden können. Stattdessen blieb nach dem 3:2 gegen Thun auch die Frage, weshalb ein bereits komfortabler Vorsprung nochmals ins Wanken geriet. Der Blick auf die Saisonbilanz zeigt: Die Defensive ist eine Baustelle, welche die erfolgreiche Offensive bislang häufig überdeckt.
Gleich viele Gegentore wie der FC Basel
27 Gegentreffer in 14 Ligaspielen bedeuten knapp zwei pro Partie. Damit steht YB defensiv zahlenmässig genauso da wie der achtplatzierte FC Basel.
An der Spitze ist der Unterschied deutlich: Leader Lugano hat erst 16 Gegentore zugelassen, der drittplatzierte FC Sion 18. Die Young Boys kassierten damit elf Treffer mehr als Lugano.
Das ist kein Beweis dafür, dass einzelne Verteidiger die Hauptverantwortung tragen. Es zeigt aber, wie oft die Mannschaft insgesamt Gegentreffer hinnehmen muss. Für ein Team mit Titelambitionen ist das ein auffälliger Wert.
Gegen Thun musste Keller den Sieg festhalten
Im Derby drehte YB einen Rückstand und führte später 3:1. Nach Thuns Anschlusstreffer wurde es dennoch nochmals eng. Marvin Keller musste mit wichtigen Paraden verhindern, dass die Gäste auch noch ausglichen.
Der Goalie fand anschliessend deutliche Worte. «Wir haben sehr viel Arbeit vor uns. So kann das auf Dauer nicht weitergehen», sagte er im Interview mit «blue Sport», das «Nau» wiedergibt.
Kellers Ärger passt zur statistischen Bilanz: YB kann Spiele drehen und gewinnen. Die Mannschaft macht sich den Weg zu den drei Punkten aber unnötig schwer, wenn der Gegner bis zuletzt zurückkommen kann.
Die Offensive hält YB im Titelrennen
Warum die Berner trotzdem vorne mitspielen, erklärt die andere Seite ihrer Bilanz: 44 Tore nach 14 Runden sind Ligabestwert. Rechnerisch trifft YB damit mehr als dreimal pro Spiel.
Die Offensive ist also eine grosse Stärke. Die Aufgabe besteht darin, weniger häufig auf ein drittes oder viertes Tor angewiesen zu sein, um einen Sieg abzusichern.
Der nächste Test folgt am Sonntag, 29. November, um 16.30 Uhr beim FC Sion. Anschliessend empfängt YB am 2. Dezember den FC Basel im Cup. Zwei Gelegenheiten, neben der Torgefahr auch mehr defensive Stabilität zu zeigen.