Drei Tore geschossen, das Berner Derby gewonnen und den zweiten Tabellenplatz behauptet: Der Samstag hätte für die Young Boys mit einem zufriedenen Rückblick enden können. Stattdessen blieb nach dem 3:2 gegen Thun auch die Frage, weshalb ein bereits komfortabler Vorsprung nochmals ins Wanken geriet. Der Blick auf die Saisonbilanz zeigt: Die Defensive ist eine Baustelle, welche die erfolgreiche Offensive bislang häufig überdeckt.

Gleich viele Gegentore wie der FC Basel

27 Gegentreffer in 14 Ligaspielen bedeuten knapp zwei pro Partie. Damit steht YB defensiv zahlenmässig genauso da wie der achtplatzierte FC Basel.

An der Spitze ist der Unterschied deutlich: Leader Lugano hat erst 16 Gegentore zugelassen, der drittplatzierte FC Sion 18. Die Young Boys kassierten damit elf Treffer mehr als Lugano.

Das ist kein Beweis dafür, dass einzelne Verteidiger die Hauptverantwortung tragen. Es zeigt aber, wie oft die Mannschaft insgesamt Gegentreffer hinnehmen muss. Für ein Team mit Titelambitionen ist das ein auffälliger Wert.

Gegen Thun musste Keller den Sieg festhalten

Im Derby drehte YB einen Rückstand und führte später 3:1. Nach Thuns Anschlusstreffer wurde es dennoch nochmals eng. Marvin Keller musste mit wichtigen Paraden verhindern, dass die Gäste auch noch ausglichen.