Der FC Basel verliert gegen Luzern nicht nur ein Heimspiel. Mit dem 0:2 ziehen die Innerschweizer auch in der Tabelle an den Rotblauen vorbei. Rang acht nach 14 Runden: Der FCB muss sich derzeit mit einer Tabellenregion beschäftigen, die kaum seinen Ansprüchen entspricht. Wie gefährlich die Lage tatsächlich ist, zeigt allerdings erst der Blick auf die Abstände. Nach unten wird es eng. Nach oben ist der Anschluss ebenfalls noch vorhanden.

Vier Punkte nach unten – zwei nach oben

Basel hat bisher 15 Punkte gesammelt. GC steht mit elf Punkten auf dem Barrage-Platz. Gleichzeitig fehlen dem FCB lediglich zwei Zähler auf das sechstplatzierte Servette.

Die Tabellensituation nach der 14. Runde: