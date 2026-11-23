Der FC Basel verliert gegen Luzern nicht nur ein Heimspiel. Mit dem 0:2 ziehen die Innerschweizer auch in der Tabelle an den Rotblauen vorbei. Rang acht nach 14 Runden: Der FCB muss sich derzeit mit einer Tabellenregion beschäftigen, die kaum seinen Ansprüchen entspricht. Wie gefährlich die Lage tatsächlich ist, zeigt allerdings erst der Blick auf die Abstände. Nach unten wird es eng. Nach oben ist der Anschluss ebenfalls noch vorhanden.
Vier Punkte nach unten – zwei nach oben
Basel hat bisher 15 Punkte gesammelt. GC steht mit elf Punkten auf dem Barrage-Platz. Gleichzeitig fehlen dem FCB lediglich zwei Zähler auf das sechstplatzierte Servette.
Die Tabellensituation nach der 14. Runde:
Rang
Mannschaft
Punkte
6
Servette
17
7
Luzern
16
8
FC Basel
15
9
Thun
14
10
Vaduz
11
11
GC
11
12
Lausanne-Sport
8
Alle Teams haben 14 Spiele absolviert.
Die Zahlen ergeben ein gemischtes Bild: Basel steckt im unteren Tabellenbereich, ist aber noch nicht abgeschlagen. Ein Sieg könnte den Blick wieder nach oben öffnen. Weitere Niederlagen würden dagegen den Druck erhöhen.
Ausgerechnet jetzt wartet GC
Besonders brisant wird deshalb die nächste Ligapartie: Am Samstag, 28. November, gastiert Basel bei den Grasshoppers. Damit trifft der FCB direkt auf das Team auf dem Barrage-Platz.
Die Rechnung ist einfach: Bei einer Niederlage würde GC bis auf einen Punkt an Basel heranrücken. Mit einem Sieg könnten die Rotblauen den Abstand auf die Zürcher hingegen auf sieben Zähler ausbauen.
Über Abstieg oder Rettung entscheidet dieses Spiel im November noch nicht. Für die Frage, wie viel Ruhe sich Basel verschaffen kann, ist es dennoch ein wichtiges Duell.
Danach wartet YB im Cup
Vier Tage später folgt die nächste Herausforderung. Am Mittwoch, 2. Dezember, um 20.30 Uhr tritt Basel im Cup-Achtelfinal auswärts bei den Young Boys an.
Die Aufgaben unterscheiden sich: Gegen GC geht es um dringend benötigte Ligapunkte, gegen YB um den Verbleib im Cup. Für Basel bieten beide Begegnungen die Möglichkeit, auf die enttäuschende Vorstellung gegen Luzern zu reagieren.