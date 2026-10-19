Bei Eintracht Frankfurt ist eine Schlüsselposition frei geworden: Der Bundesligist hat Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag, 18. Oktober, auf dessen Wunsch mit sofortiger Wirkung freigestellt. Vorübergehend übernimmt Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann die Aufgaben. Damit rückt ein Schweizer in den Fokus: Christoph Spycher, Chief Sports der Young Boys. Der Hessische Rundfunk zählt ihn am Montag zu den aussichtsreichsten Kandidaten.
Wie konkret sind die Gerüchte um Spycher?
Die Verbindung ist mehr als eine neue Namensspekulation. Bereits im September berichtete die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über Kontakte zwischen Frankfurt und Spycher. «Blick» schrieb damals, dass sich die Informationen über geführte Gespräche mit eigenen Recherchen deckten.
Allerdings liess YB-Präsident Marcel Brülhart gegenüber «Blick» zu jenem Zeitpunkt durchblicken, dass sich kein Abgang abzeichne. Diese Einschätzung stammt aus dem September – also vor Krösches nun erfolgter Freistellung. Sie ist deshalb kein aktuelles Dementi eines möglichen Wechsels.
Was Spycher für Frankfurt interessant macht
Spycher kennt die Eintracht aus seiner Spielerkarriere. Von 2005 bis 2010 absolvierte er 149 Pflichtspiele für den Klub und war zuletzt Captain. Laut Hessischem Rundfunk pflegt er weiterhin ein gutes Verhältnis zu Hellmann. Auch Frankfurts Trainer Adi Hütter kennt er aus der gemeinsamen Berner Zeit.
Unter Hütter gewann YB 2018 erstmals nach 32 Jahren wieder die Meisterschaft. Spycher war damals Sportchef. Es blieb kein einmaliger Erfolg: Zwischen 2018 und 2024 holten die Berner sechs Meistertitel. Die Entwicklung gelang damit auch über Trainerwechsel hinweg.
Für die Bewertung seiner Eignung ist das aussagekräftiger als seine Eintracht-Vergangenheit allein: Spycher war an einer sportlichen Führung beteiligt, die über mehrere Jahre erfolgreiche Mannschaften zusammenstellte.
Drei Transfers zeigen unterschiedliche Stärken
Nicht jede gute Verpflichtung muss einen spektakulären Weiterverkauf bringen. Drei Zugänge aus Spychers Zeit als Sportchef stehen für unterschiedliche Formen erfolgreicher Kaderplanung:
Djibril Sow Kam 2017 aus Mönchengladbach, wurde zweimal Meister und Schweizer Nationalspieler. 2019 wechselte er zu Eintracht Frankfurt.
Christian Fassnacht Kam 2017 aus Thun. Bis zu seinem Wechsel nach Norwich 2023 sammelte er mit YB fünf Meistertitel und zwei Cupsiege.
Jean-Pierre Nsame Kam ebenfalls 2017, von Servette. Bis zu seinem Abschied 2024 erzielte er 140 Pflichtspieltore für die Berner.
Die Beispiele zeigen Spielerentwicklung, langfristige Leistungsträger und verlässliche Torgefahr. Sie dokumentieren erfolgreiche Arbeit der damaligen sportlichen Führung – die Leistungen von Scouting, Trainern und Mitspielern gehören ebenso dazu.
Was einen Wechsel kompliziert macht
Spycher ist bei YB stärker eingebunden als ein gewöhnlicher Sportchef. Seit 2022 trägt er die sportliche Gesamtverantwortung auf Ebene von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. 2024 übernahm er zudem eine Minderheitsbeteiligung am Klub.
Ein möglicher Wechsel würde deshalb Fragen zu seiner Funktion und seiner Beteiligung aufwerfen. Wie diese gelöst werden könnten, ist öffentlich nicht geklärt.
Auch seine sportliche Bilanz ist nicht makellos. YB beschreibt die beiden Spielzeiten nach dem Meistertitel 2024 in der eigenen Klubchronik als enttäuschend. Zur Bewertung Spychers gehören deshalb neben den Titeln auch die jüngeren Schwierigkeiten.
Ist Spycher bereit für Krösches Nachfolge?
Die sportlichen Argumente für seine Kandidatur sind nachvollziehbar: langjährige Führungsverantwortung, erfolgreiche Kaderarbeit und Kenntnis des Frankfurter Umfelds.
Eine vergleichbare Führungsaufgabe in der Bundesliga hat Spycher allerdings noch nicht ausgeübt. Zudem wäre die Messlatte hoch: In Krösches Amtszeit gewann Frankfurt die Europa League und nahm an der Champions League teil.
Die entscheidende offene Frage ist deshalb nicht nur, ob Spycher fachlich zu Frankfurt passen könnte, sondern auch, ob er seine besondere Stellung bei YB für diese Aufgabe aufgeben möchte. Eine öffentliche Zusage liegt bislang nicht vor.