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Ein zweifacher Ballon-d'Or-Sieger, Weltmeister und Champions-League-Gewinner: In der höchsten Schweizer Liga liefen einige grosse Namen auf.

Salah verbinden viele mit Liverpool, Ivan Rakitic mit Barcelona und Giovane Elber mit Bayern München. Doch alle drei spielten zuvor in der Schweiz. Auch bereits international erfolgreiche Profis zog es hierher. Diese Auswahl zeigt zehn bekannte Namen, die tatsächlich in der höchsten Schweizer Spielklasse aufliefen. Berücksichtigt sind die heutige Super League und ihre Vorgängerin, die Nationalliga A.

Mohamed Salah: Beim FC Basel begann sein Weg in Europa

Schweizer Station: FC Basel, 2012 bis 2014

Salah wechselte im Sommer 2012 aus Ägypten nach Basel. Für den FCB erzielte er neun Tore in 47 Super-League-Einsätzen. International machte er besonders gegen Chelsea auf sich aufmerksam: In drei Europacupspielen innerhalb eines Jahres traf er gegen die Londoner.

Im Januar 2014 verpflichtete Chelsea den Flügelspieler. Basel war damit seine erste europäische Station – lange bevor er bei Liverpool zum Weltstar wurde.

Karl-Heinz Rummenigge: Ein Ballon-d'Or-Sieger bei Servette

Schweizer Station: Servette, 1987 bis 1989

Als Rummenigge nach Genf kam, hatte er seine beiden Ballon-d'Or-Auszeichnungen bereits gewonnen: 1980 und 1981 war er als Europas Fussballer des Jahres ausgezeichnet worden.