Das Warten hat ein Ende: Vom 20. bis 22. November beginnt in Lillehammer die Skisprung-Saison 2026/27. Auf der norwegischen Olympiaschanze starten Frauen und Männer gemeinsam in den Winter. Insgesamt stehen fünf Entscheidungen auf dem Programm: ein Mixed-Wettbewerb sowie je zwei Einzelspringen.

Skispringen in Lillehammer: So läuft das Wochenende ab

Den Auftakt macht am Freitag das Mixed-Springen. Am Samstag und Sonntag folgen die Einzelentscheidungen auf der Grossschanze.

Freitag, 20. November

10.30 Uhr: Qualifikation der Frauen.

Qualifikation der Frauen. 14 Uhr: Qualifikation der Männer.

Qualifikation der Männer. 16 Uhr: Mixed-Team-Wettbewerb.

Samstag, 21. November

14.35 Uhr: Erstes Einzelspringen der Frauen.

Erstes Einzelspringen der Frauen. 16.50 Uhr: Erstes Einzelspringen der Männer.

Sonntag, 22. November