Das Warten hat ein Ende: Vom 20. bis 22. November beginnt in Lillehammer die Skisprung-Saison 2026/27. Auf der norwegischen Olympiaschanze starten Frauen und Männer gemeinsam in den Winter. Insgesamt stehen fünf Entscheidungen auf dem Programm: ein Mixed-Wettbewerb sowie je zwei Einzelspringen.
Skispringen in Lillehammer: So läuft das Wochenende ab
Den Auftakt macht am Freitag das Mixed-Springen. Am Samstag und Sonntag folgen die Einzelentscheidungen auf der Grossschanze.
Freitag, 20. November
10.30 Uhr: Qualifikation der Frauen.
14 Uhr: Qualifikation der Männer.
16 Uhr: Mixed-Team-Wettbewerb.
Samstag, 21. November
14.35 Uhr: Erstes Einzelspringen der Frauen.
16.50 Uhr: Erstes Einzelspringen der Männer.
Sonntag, 22. November
10.30 Uhr: Qualifikation der Frauen.
12 Uhr: Zweites Einzelspringen der Frauen.
14.30 Uhr: Qualifikation der Männer.
16 Uhr: Zweites Einzelspringen der Männer.
Alle Angaben in Schweizer Zeit. Wetterbedingte Verschiebungen sind möglich.
Wo läuft Skispringen am Wochenende im Free-TV?
Die beiden Einzelspringen der Männer zeigt SRF zwei. Für Samstag ist die Übertragung ab 16.45 Uhr angekündigt, fünf Minuten vor dem geplanten Wettkampfbeginn. Am Sonntag beginnt die Sendung um 15.55 Uhr, das Springen um 16 Uhr.