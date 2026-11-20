Mit dem Auftakt in Norwegen beginnt für die Skispringer eine Saison bis weit in den März hinein. Neben dem Gesamtweltcup stehen die Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM im Mittelpunkt. Für Schweizer Fans lohnt sich besonders ein Blick auf das letzte Wochenende vor Weihnachten: Dann gastiert der Weltcup in Engelberg.
Skispringen 2026/27: Die Weltcup-Termine der Männer
Die Übersicht nennt die geplanten Wettkampftage. Qualifikationen und Trainings können bereits am Vortag stattfinden.
20.–22. November: Lillehammer, Norwegen – Mixed und zwei Einzelspringen.
28.–29. November: Ruka, Finnland.
5.–6. Dezember: Wisla, Polen.
11.–13. Dezember: Titisee-Neustadt, Deutschland – Team und Einzel.
19.–20. Dezember: Engelberg, Schweiz.
29. Dezember: Oberstdorf, Deutschland – Vierschanzentournee.
1. Januar: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland – Vierschanzentournee.
3. Januar: Innsbruck, Österreich – Vierschanzentournee.
6. Januar: Bischofshofen, Österreich – Vierschanzentournee.
16.–17. Januar: Zakopane, Polen – Team und Einzel.
23.–24. Januar: Sapporo, Japan – Mixed und Einzel.
29.–31. Januar: Willingen, Deutschland – Mixed und Einzel.
6.–7. Februar: Lake Placid, USA – Einzel und Mixed.
13.–14. Februar: Lahti, Finnland – Team und Einzel.
19.–21. März: Planica, Slowenien – Skifliegen und Weltcupfinale.
Die Termine ab Januar beziehen sich auf 2027. Änderungen bleiben möglich.
Wann findet das Skispringen in Engelberg statt?
Die beiden Einzelspringen in Engelberg sind für Samstag, 19. Dezember, und Sonntag, 20. Dezember 2026, vorgesehen. Gesprungen wird auf der Gross-Titlis-Schanze.
Der Schweizer Weltcup ist zugleich die letzte Station vor der Vierschanzentournee. Wer in Engelberg überzeugt, reist mit einem guten Gefühl zum Auftakt nach Oberstdorf.
Vierschanzentournee und Ski-WM: Das sind die Höhepunkte
Die Vierschanzentournee der Männer beginnt am 29. Dezember in Oberstdorf und endet am 6. Januar in Bischofshofen. Dazwischen stehen das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und der Wettbewerb am Innsbrucker Bergisel an.
Ein weiterer Saisonhöhepunkt folgt in Schweden: Vom 24. Februar bis 7. März 2027 findet die Nordische Ski-WM in Falun statt. Dort geht es um Medaillen statt um Weltcuppunkte.
Auch bei den Frauen steht ein besonderer Winter bevor: Erstmals wird eine eigene Vierschanzentournee ausgetragen. Ihr Weltcupkalender unterscheidet sich teilweise von jenem der Männer.