Mit dem Auftakt in Norwegen beginnt für die Skispringer eine Saison bis weit in den März hinein. Neben dem Gesamtweltcup stehen die Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM im Mittelpunkt. Für Schweizer Fans lohnt sich besonders ein Blick auf das letzte Wochenende vor Weihnachten: Dann gastiert der Weltcup in Engelberg.

Skispringen 2026/27: Die Weltcup-Termine der Männer

Die Übersicht nennt die geplanten Wettkampftage. Qualifikationen und Trainings können bereits am Vortag stattfinden.