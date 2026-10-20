Der Skiwinter startet am 24. und 25. Oktober 2026 mit den Riesenslaloms in Sölden. Im weiteren Saisonverlauf stehen Abfahrten, Super-G, Riesenslaloms und Slaloms auf dem Programm. Das Weltcupfinale ist für März 2027 in Sun Valley in den USA angesetzt. Ein besonderer Höhepunkt liegt dazwischen: Vom 1. bis 14. Februar 2027 finden die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Crans-Montana statt. Die WM-Wettbewerbe sind vom Weltcup zu unterscheiden.
Wann findet das nächste Ski-Weltcup-Rennen statt?
Zum Saisonauftakt sind in Sölden zwei Riesenslaloms geplant:
Samstag, 24. Oktober: Frauen – Erster Lauf um 10 Uhr – Zweiter Lauf um 13 Uhr
Sonntag, 25. Oktober: Männer – Erster Lauf um 10 Uhr – Zweiter Lauf um 13 Uhr
Alle Uhrzeiten entsprechen der jeweiligen Schweizer Lokalzeit. Programmänderungen bleiben vorbehalten.
Ski-Weltcup 2026/27: Kalender der Frauen
Hier findest du die Übersicht über den Ski-Weltcup-Kalender 2026/2027 der Frauen inklusive der Wettbewerbe.
24.10.2026 – Sölden: Riesenslalom
14.11.2026 – Levi: Slalom
21.11.2026 – Gurgl: Slalom
28./29.11.2026 – Killington: Riesenslalom am 28., Slalom am 29. November
05./06.12.2026 – Tremblant: zwei Riesenslaloms
11.–13.12.2026 – Beaver Creek: Abfahrten am 11. und 12., Super-G am 13. Dezember
18.–20.12.2026 – St. Moritz: Super-G am 18. und 19., Riesenslalom am 20. Dezember
22.12.2026 – Courchevel: Slalom
28./29.12.2026 – Dachstein West/Gosau: Riesenslalom am 28., Slalom am 29. Dezember
04./05.01.2027 – Flachau: Riesenslalom am 4., Slalom am 5. Januar
09./10.01.2027 – Val di Fassa: Abfahrt am 9., Super-G am 10. Januar
15.–17.01.2027 – Cortina d'Ampezzo: Abfahrten am 15. und 16., Super-G am 17. Januar
19.01.2027 – Kronplatz: Riesenslalom
23./24.01.2027 – Jasna: Riesenslalom am 23., Slalom am 24. Januar
29./30.01.2027 – Kranjska Gora: Riesenslalom am 29., Slalom am 30. Januar
20./21.02.2027 – Lenzerheide: zwei Super-G
27./28.02.2027 – Garmisch-Partenkirchen: zwei Abfahrten
06./07.03.2027 – Soldeu: Riesenslalom am 6., Slalom am 7. März
12./13.03.2027 – Narvik*: Abfahrt am 12., Super-G am 13. März
20./21.03.2027 – Sun Valley, Finale: Abfahrt am 20., Super-G am 21. März
23./25.03.2027 – Sun Valley, Finale: Riesenslalom am 23., Slalom am 25. März
*Narvik ist im zugrunde liegenden FIS-Kalender noch vorbehaltlich Bestätigung aufgeführt.
Ski-Weltcup 2026/27: Kalender der Männer
Hier findest du die Übersicht über den Ski-Weltcup-Kalender 2026/2027 der Männer inklusive der Wettbewerbe.
25.10.2026 – Sölden: Riesenslalom
15.11.2026 – Levi: Slalom
22.11.2026 – Gurgl: Slalom
28./29.11.2026 – Copper Mountain: Super-G am 28., Riesenslalom am 29. November
03.–06.12.2026 – Beaver Creek: Abfahrten am 3. und 4., Super-G am 5., Riesenslalom am 6. Dezember
12./13.12.2026 – Val d'Isère: Riesenslalom am 12., Slalom am 13. Dezember
18./19.12.2026 – Gröden: Super-G am 18., Abfahrt am 19. Dezember
20./21.12.2026 – Alta Badia: Riesenslalom am 20., Slalom am 21. Dezember
23.12.2026 – Madonna di Campiglio: Slalom
28./29.12.2026 – Bormio: Abfahrt am 28., Super-G am 29. Dezember
02./03.01.2027 – Kranjska Gora: Riesenslalom am 2., Slalom am 3. Januar
09./10.01.2027 – Adelboden: Riesenslalom am 9., Slalom am 10. Januar
15.–17.01.2027 – Wengen: Super-G am 15., Abfahrt am 16., Slalom am 17. Januar
22.–24.01.2027 – Kitzbühel: Super-G am 22., Abfahrt am 23., Slalom am 24. Januar
26./27.01.2027 – Schladming: Riesenslalom am 26., Slalom am 27. Januar
30.01.2027 – Chamonix: Slalom
20./21.02.2027 – Garmisch-Partenkirchen: Abfahrt am 20., Super-G am 21. Februar
27./28.02.2027 – Saalbach: Abfahrt am 27., Super-G am 28. Februar
06./07.03.2027 – Kvitfjell: Abfahrt am 6., Super-G am 7. März
13./14.03.2027 – Åre: Riesenslalom am 13., Slalom am 14. März
20./21.03.2027 – Sun Valley, Finale: Abfahrt am 20., Super-G am 21. März
24./25.03.2027 – Sun Valley, Finale: Riesenslalom am 24., Slalom am 25. März
Quelle: veröffentlichter FIS-Saisonkalender, abgeglichen mit der aktuellen Veranstaltungsübersicht.
Welche Rennen finden in der Schweiz statt?
Für Schweizer Fans sind diese Veranstaltungen besonders interessant:
St. Moritz, 18.–20. Dezember: zwei Super-G und ein Riesenslalom der Frauen.
Adelboden, 9./10. Januar: Riesenslalom und Slalom der Männer.
Wengen, 15.–17. Januar: Super-G, Abfahrt und Slalom der Männer.
Lenzerheide, 20./21. Februar: zwei Super-G der Frauen.
Zusätzlich richtet Crans-Montana vom 1. bis 14. Februar die Ski-WM aus.
Wo läuft der Ski-Weltcup in der Schweiz?
SRF kündigt alle alpinen Weltcuprennen der Saison live an. Auch die Heim-WM in Crans-Montana wird umfassend begleitet.
Den konkreten Sender beziehungsweise Stream und den Übertragungsbeginn solltet ihr für den jeweiligen Renntag im SRF-Sportangebot prüfen. Der Beginn einer Übertragung kann vor dem eigentlichen Rennstart liegen.
Was bedeuten die Angaben im Rennkalender?
Die Tabellen nennen die geplanten Renntage, keine Trainings. Bei Abfahrtsveranstaltungen kann die offizielle Veranstaltungswoche bereits mehrere Tage früher beginnen.
Startzeiten stehen nicht für die ganze Saison unveränderlich fest. Für kurzfristige Verschiebungen und Absagen ist deshalb das aktuelle Rennprogramm entscheidend. Den offiziellen Kalender findet ihr bei der FIS.