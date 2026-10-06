Schweiz gegen Nordmazedonien heute live: Hier läuft die Nations League im Free-TV
Die Schweizer Nationalmannschaft spielt heute Abend am vierten Spieltag der Uefa Nations League. Bisher konnte das Team von Murat Yakin alle drei Spiele gewinnen und führt die Tabelle an. Das Hinspiel in Nordmazedonien gewann die Schweiz 3:0. Heute kann man sogar den Aufstieg und den Gruppensieg klarmachen.
Schweiz gegen Nordmazedonien: Wann findet das Spiel heute statt?
Die Partie zwischen Nordmazedonien und der Schweiz findet am Dienstag, 6. Oktober 2026 statt.
Anpfiff in der Thermoplan Arena in Luzern ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
- Spiel: Schweiz – Nordmazedonien
- Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B, 4. Spieltag
- Datum: Dienstag, 6. Oktober 2026
- Anstoss: 20.45 Uhr
- Spielort: Thermoplan Arena in Luzern
- Free-TV: SRF zwei
- Livestream: SRF Play
Nations League: Wo läuft Schweiz gegen Nordmazedonien heute im Free-TV?
Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.
SRF zwei überträgt Schweiz gegen Nordmazedonien live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um , ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.