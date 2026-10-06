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Die Schweiz spielt heute gegen Nordmazedonien am vierten Spieltag in der Nations League. Alle Informationen zur Übertragung und Anstosszeit heute Abend findest du hier.

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt heute Abend am vierten Spieltag der Uefa Nations League. Bisher konnte das Team von Murat Yakin alle drei Spiele gewinnen und führt die Tabelle an. Das Hinspiel in Nordmazedonien gewann die Schweiz 3:0. Heute kann man sogar den Aufstieg und den Gruppensieg klarmachen.

Schweiz gegen Nordmazedonien: Wann findet das Spiel heute statt?

Die Partie zwischen Nordmazedonien und der Schweiz findet am Dienstag, 6. Oktober 2026 statt.

Anpfiff in der Thermoplan Arena in Luzern ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel: Schweiz – Nordmazedonien

Schweiz – Nordmazedonien Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B, 4. Spieltag

Uefa Nations League, Liga B, 4. Spieltag Datum: Dienstag, 6. Oktober 2026

Dienstag, 6. Oktober 2026 Anstoss: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Thermoplan Arena in Luzern

Thermoplan Arena in Luzern Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Livestream: SRF Play

Nations League: Wo läuft Schweiz gegen Nordmazedonien heute im Free-TV?

Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.

SRF zwei überträgt Schweiz gegen Nordmazedonien live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um , ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.