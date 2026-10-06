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Beim Auftakt zur Vorbereitung auf die WM-Playoffs trägt Livia Peng das Trikot ihres Jugendvereins FC Ems. Die Schweizer Frauen-Nati bedankt sich mit der Aktion bei ihren ersten Klubs.

Ein Stück Graubünden auf dem Trainingsplatz der Schweizer Nati: Torhüterin Livia Peng ist am Montag in Niederhasli im Trikot des FC Ems aufgelaufen. Auch ihre Teamkolleginnen tauschten das gewohnte Nati-Outfit gegen die Farben jener Vereine, bei denen ihre Fussballkarriere begonnen hatte. Die ungewöhnliche Trainingseinheit zum Start des Zusammenzugs war ein Dankeschön an die Basis des Schweizer Fussballs.

Livia Peng erinnert an ihre Anfänge beim FC Ems

Die 24-jährige Torhüterin stammt aus Chur und machte beim FC Ems ihre ersten Schritte im Vereinsfussball. Inzwischen spielt sie für Chelsea. Über den FC Zürich, den schwedischen Klub BK Häcken, Levante in Spanien und Werder Bremen führte ihr Weg nach England.

Im folgenden Beitrag von «blickfussball» findest du auf dem dritten Swipe das Bild von Livia Peng.

Beim Nati-Training stand nun wieder ihr Bündner Jugendverein im Mittelpunkt. Peng trug das Ems-Trikot, während etwa Alisha Lehmann die Farben des FC Konolfingen und Géraldine Reuteler jene des FC Stans präsentierten. Viola Calligaris erinnerte an den FC Giswil, Ana-Maria Crnogorcevic an den FC Steffisburg.

Die Nati bedankt sich bei ihren ersten Vereinen

Mit der Aktion möchte das Frauen-Nationalteam seine Verbindung zum Breiten- und Nachwuchsfussball zeigen. Die Vereine stellten dem Schweizerischen Fussballverband dafür eigens Trikots zur Verfügung.