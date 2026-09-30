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Nach einer Verletzungspause gehört Alisha Lehmann wieder zum Schweizer Kader. Die 27-Jährige soll der Nati in den entscheidenden WM-Playoffs gegen Israel helfen.

Alisha Lehmann steht vor ihrem Comeback in der Schweizer Frauen-Nati. Nationaltrainer Rafel Navarro hat die 27-jährige Angreiferin für die beiden WM-Playoff-Spiele gegen Israel aufgeboten. Für Lehmann endet damit eine längere Pause im Nationalteam. Eine Verletzung hatte sie in den vergangenen Monaten ausgebremst. Mittlerweile ist die Schweizerin wieder fit und hat sich bei Leicester City zurück in die Startelf gespielt.

Lehmann musste wegen einer Verletzung pausieren

Alisha Lehmann hatte noch im März für die Schweiz gespielt. Für die anschliessenden WM-Qualifikationsspiele im April musste sie ihre Teilnahme jedoch verletzungsbedingt absagen.

Auch bei den späteren Zusammenzügen fehlte die Offensivspielerin. Nun erhält sie von Navarro wieder eine Chance. Der Nationaltrainer begründet ihre Rückkehr unter anderem mit ihrer Entwicklung bei Leicester City.

Nach ihrem Wechsel zum englischen Klub kämpfte sich Lehmann schrittweise zurück. Inzwischen kam sie bei Leicester wieder mehrfach von Beginn an zum Einsatz. Laut dem Schweizerischen Fussballverband hat sie sich damit erneut für das Nationalteam empfohlen.

Navarro sieht Lehmann als wichtige Spielerin

Eine Garantie auf einen Stammplatz erhält Lehmann trotz ihrer Rückkehr nicht. Navarro bezeichnete ihre aktuelle Situation in England bei der Bekanntgabe des Kaders als nicht optimal.

Für den Nationaltrainer ist jedoch entscheidend, dass die 27-Jährige wieder regelmässig zum Einsatz kommt. Gleichzeitig bezeichnete er Lehmann als wichtige Spielerin für die Schweizer Auswahl.

Ihre Erfahrung könnte vor allem in den entscheidenden Playoff-Partien eine Rolle spielen. Lehmann hat bislang 66 Länderspiele für die Schweiz bestritten und zehn Tore erzielt.