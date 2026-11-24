Manchester City trifft am Dienstag, 24. November, im Etihad Stadium auf die SSC Napoli. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit. Für City geht es am fünften Spieltag der UEFA Champions-League-Ligaphase um einen Platz unter den ersten acht, für Napoli um den Anschluss an die Play-off-Ränge.

Wo läuft Manchester City gegen Napoli heute live im TV?

In der Schweiz überträgt blue Sport das Spiel auf blue Sport 1 Live. Die Partie ist mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo zu sehen. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist in den geprüften Programmen nicht gelistet. Das frei empfangbare SRF-Livespiel dieses Spieltags läuft am Mittwochabend.

Datum – Dienstag, 24. November 2026

– Dienstag, 24. November 2026 Anpfiff – 21 Uhr

– 21 Uhr Spielort – Etihad Stadium, Manchester

– Etihad Stadium, Manchester Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase

– Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase Übertragung in der Schweiz – blue Sport 1 Live, kostenpflichtig

Gibt es heute einen Livestream von Manchester City gegen Napoli?

Mit einem blue-Sport-Abo könnt ihr Manchester City gegen Napoli auch in der blue-TV-App oder im Browser auf tv.blue.ch live verfolgen.