Manchester City trifft am Dienstag, 24. November, im Etihad Stadium auf die SSC Napoli. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit. Für City geht es am fünften Spieltag der UEFA Champions-League-Ligaphase um einen Platz unter den ersten acht, für Napoli um den Anschluss an die Play-off-Ränge.
Wo läuft Manchester City gegen Napoli heute live im TV?
In der Schweiz überträgt blue Sport das Spiel auf blue Sport 1 Live. Die Partie ist mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo zu sehen. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist in den geprüften Programmen nicht gelistet. Das frei empfangbare SRF-Livespiel dieses Spieltags läuft am Mittwochabend.
Datum – Dienstag, 24. November 2026
Anpfiff – 21 Uhr
Spielort – Etihad Stadium, Manchester
Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase
Übertragung in der Schweiz – blue Sport 1 Live, kostenpflichtig
Gibt es heute einen Livestream von Manchester City gegen Napoli?
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Manchester City gegen Napoli: So seht ihr das Champions-League-Duell heute in der Schweiz | Südostschweiz
City will in den Top 8 bleiben, Napoli braucht Punkte
Manchester City geht nach dem 3:2 bei RB Leipzig mit neun Punkten als Tabellensiebter in den Spieltag. Acht Teams stehen bei neun Punkten, Citys Vorsprung auf die Verfolger beruht also auf der Tordifferenz und den weiteren Kriterien bei Punktgleichheit. Mit einem Heimsieg käme City auf zwölf Punkte, bevor es am nächsten Spieltag zum FC Barcelona reist.
Napoli verlor zuletzt 1:4 beim FC Porto und steht mit drei Punkten auf Rang 27. Der Rückstand auf Rang 24, der noch für die Play-offs reicht, beträgt einen Punkt. Ein Remis in Manchester brächte Napoli auf vier Punkte und damit auf den aktuellen Punktestand des 24. PSV Eindhoven. Mit einem Sieg hätten die Italiener sechs Punkte und könnten je nach den übrigen Ergebnissen in die Play-off-Ränge vorrücken.