Der FC Arsenal empfängt Borussia Dortmund heute am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit. Zum Auftakt der zweiten Hälfte der UEFA Champions-League-Ligaphase trennt die beiden Teams nur ein Punkt.

Wo läuft Arsenal gegen Dortmund heute live im TV?

In der Schweiz zeigt blue Sport die Partie live auf blue Sport D 1. Für die Übertragung braucht ihr ein kostenpflichtiges blue-Sport-Abo. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist in den geprüften Programmen nicht aufgeführt. SRF zeigt sein frei empfangbares Livespiel am Mittwochabend.

In Deutschland wird die Partie bei Prime Video übertragen.

Datum – Dienstag, 24. November 2026

– Dienstag, 24. November 2026 Anpfiff – 21 Uhr

– 21 Uhr Spielort – Emirates Stadium, London

– Emirates Stadium, London Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase

– Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase Übertragung in der Schweiz – blue Sport D 1, kostenpflichtig

Gibt es heute einen Livestream von Arsenal gegen Dortmund?

Mit einem blue-Sport-Abo könnt ihr Arsenal gegen Dortmund auch über die blue-TV-App oder im Browser auf schauen.