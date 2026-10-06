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Lionel Messi verabschiedet sich heute Nacht aus der argentinischen Nationalmannschaft. Ein letztes Mal wird er das blau-weisse Trikot tragen. 2022 gelang ihm der grösste Triumph: der Weltmeistertitel.

Ein letztes Mal trägt Lionel Messi das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft: Im Monumental in Buenos Aires verabschiedet sich der Weltmeister von 2022 gegen Benin. Für Fans in der Schweiz bedeutet das eine lange Nacht. Das Abschiedsspiel beginnt am Mittwoch, 7. Oktober, um 1 Uhr MESZ – in Argentinien ist dann noch Dienstagabend, 6. Oktober.

Wo läuft Messis Abschiedsspiel in der Schweiz?

Sportdigital FUSSBALL überträgt Argentinien gegen Benin live. Online lässt sich die Begegnung über die kostenpflichtige Plattform SPORTDIGITAL+ verfolgen. Der Anbieter bestätigt ausdrücklich, dass das Angebot auch in der Schweiz verfügbar ist.

Die Übertragung startet um 0.45 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Christian Blunck angekündigt.

Die wichtigsten Angaben im Überblick:

Partie : Argentinien gegen Benin

: Argentinien gegen Benin Spielort : Monumental, Buenos Aires

: Monumental, Buenos Aires Datum in der Schweiz : Mittwoch, 7. Oktober 2026

: Mittwoch, 7. Oktober 2026 Anpfiff : 1 Uhr MESZ

: 1 Uhr MESZ Übertragungsbeginn : 0.45 Uhr

: 0.45 Uhr TV-Sender : Sportdigital FUSSBALL

: Sportdigital FUSSBALL Livestream: SPORTDIGITAL+

Alternativen um Messis Abschied zu sehen