Ein letztes Mal trägt Lionel Messi das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft: Im Monumental in Buenos Aires verabschiedet sich der Weltmeister von 2022 gegen Benin. Für Fans in der Schweiz bedeutet das eine lange Nacht. Das Abschiedsspiel beginnt am Mittwoch, 7. Oktober, um 1 Uhr MESZ – in Argentinien ist dann noch Dienstagabend, 6. Oktober.
Wo läuft Messis Abschiedsspiel in der Schweiz?
Sportdigital FUSSBALL überträgt Argentinien gegen Benin live. Online lässt sich die Begegnung über die kostenpflichtige Plattform SPORTDIGITAL+ verfolgen. Der Anbieter bestätigt ausdrücklich, dass das Angebot auch in der Schweiz verfügbar ist.
Die Übertragung startet um 0.45 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Christian Blunck angekündigt.
Die wichtigsten Angaben im Überblick:
Partie: Argentinien gegen Benin
Spielort: Monumental, Buenos Aires
Datum in der Schweiz: Mittwoch, 7. Oktober 2026
Anpfiff: 1 Uhr MESZ
Übertragungsbeginn: 0.45 Uhr
TV-Sender: Sportdigital FUSSBALL
Livestream: SPORTDIGITAL+
Alternativen um Messis Abschied zu sehen
Auch mit VPN-Nutzung ist es möglich, das Spiel zu sehen. In den USA wird das Spiel auf dem Streamingdienst ViX (TelevisaUnivision) sowie über Telemundo und FS1 übertragen. In Grossbritannien und Irland hat Premier Sports die Rechte.
Einen Stream gäbe es auch bei bet365, jedoch nur für Leute, die ein Wettkonto bei der Sportwetten-Plattform besitzen.
Ist der Livestream kostenlos?
Für den Livestream wird ein SPORTDIGITAL+-Pass benötigt. Der Anbieter bietet Tages-, Monats- und Jahrespässe an. Auf seiner Programmseite nennt Sportdigital aktuell einen Tagespass für 2,99 Euro. Massgeblich ist der Preis, der beim Abschluss angezeigt wird.
Wer Sportdigital FUSSBALL bereits über sein TV-Paket empfängt, kann die Partie über diesen Zugang anschauen. Ob der Sender enthalten ist, hängt vom jeweiligen Anbieter und gebuchten Paket ab.
Warum ist Argentinien gegen Benin Messis Abschiedsspiel?
Messi hatte am 31. August seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. In seinem von der AFA veröffentlichten Abschiedsbrief schrieb er sinngemäss, er habe alles gegeben und wolle der nächsten Generation Platz machen. Gegen Benin erhält der Captain nun seinen letzten Auftritt vor heimischem Publikum.
Mit Argentinien gewann Messi unter anderem die Weltmeisterschaft 2022 sowie die Copa América 2021 und 2024. Der Verband bereitet die Begegnung im Monumental als Würdigung seiner Nationalmannschaftskarriere vor.
Gibt es eine Wiederholung des Spiels?
Wer nachts nicht wach bleiben möchte, kann auf eine Wiederholung ausweichen: Sportdigital kündigt die Partie für Samstag, 10. Oktober, um 8.55 Uhr nochmals im TV an. Der Anbieter stellt Fussballspiele zudem als Re-Live in seiner Mediathek bereit. Dafür ist ebenfalls ein entsprechender Zugang erforderlich.