Sportradar

Mehr als 21 Jahre, grosse Enttäuschungen und der ersehnte WM-Titel: Lionel Messi verabschiedet sich von Argentinien. Ein besonderer Moment seiner Karriere spielte sich in Basel ab.

Lionel Messi läuft ein letztes Mal für Argentinien auf. Im Freundschaftsspiel gegen Benin am Dienstag, 6. Oktober, im Monumental von Buenos Aires endet seine Karriere im Nationalteam. Für Schweizer Fans beginnt die Partie am Mittwoch, 7. Oktober, um 1 Uhr nachts. Der Abschied führt zurück zu einer Laufbahn, die mit einer Roten Karte begann und später den grössten Erfolg des Weltfussballs brachte.

Messis Debüt dauerte nicht einmal eine Minute

Messis Geschichte im A-Nationalteam begann am 17. August 2005 gegen Ungarn in Budapest. Der damals 18-Jährige wurde eingewechselt, musste aber nach weniger als einer Minute wieder vom Platz: Nach einem Zweikampf mit Vilmos Vanczak zeigte ihm Schiedsrichter Markus Merk die Rote Karte.

Zuvor hatte Messi bereits mit Argentiniens Nachwuchs überzeugt. Bei der U20-WM 2005 gewann er den Titel, wurde Torschützenkönig und zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Sein erstes Länderspieltor fiel in Basel

Ein Stück Messi-Geschichte gehört auch zur Schweiz. Am 1. März 2006 erzielte er im Basler St. Jakob-Park gegen Kroatien sein erstes Tor für Argentiniens A-Nationalteam. Die Partie ging allerdings mit 2:3 verloren.

Wenige Monate später folgte sein erstes WM-Tor: Am 16. Juni 2006 traf Messi beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in Gelsenkirchen. Bei seinem WM-Debüt bereitete er zudem einen Treffer von Hernán Crespo vor.