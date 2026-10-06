Lionel Messi läuft ein letztes Mal für Argentinien auf. Im Freundschaftsspiel gegen Benin am Dienstag, 6. Oktober, im Monumental von Buenos Aires endet seine Karriere im Nationalteam. Für Schweizer Fans beginnt die Partie am Mittwoch, 7. Oktober, um 1 Uhr nachts. Der Abschied führt zurück zu einer Laufbahn, die mit einer Roten Karte begann und später den grössten Erfolg des Weltfussballs brachte.
Messis Debüt dauerte nicht einmal eine Minute
Messis Geschichte im A-Nationalteam begann am 17. August 2005 gegen Ungarn in Budapest. Der damals 18-Jährige wurde eingewechselt, musste aber nach weniger als einer Minute wieder vom Platz: Nach einem Zweikampf mit Vilmos Vanczak zeigte ihm Schiedsrichter Markus Merk die Rote Karte.
Zuvor hatte Messi bereits mit Argentiniens Nachwuchs überzeugt. Bei der U20-WM 2005 gewann er den Titel, wurde Torschützenkönig und zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Sein erstes Länderspieltor fiel in Basel
Ein Stück Messi-Geschichte gehört auch zur Schweiz. Am 1. März 2006 erzielte er im Basler St. Jakob-Park gegen Kroatien sein erstes Tor für Argentiniens A-Nationalteam. Die Partie ging allerdings mit 2:3 verloren.
Wenige Monate später folgte sein erstes WM-Tor: Am 16. Juni 2006 traf Messi beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in Gelsenkirchen. Bei seinem WM-Debüt bereitete er zudem einen Treffer von Hernán Crespo vor.
Niederlagen brachten Messi an seine Grenzen
2008 gewann Messi mit Argentiniens Olympiateam Gold in Peking. Auf den grossen Titel mit der A-Nationalmannschaft musste er dagegen lange warten.
2014 scheiterte Argentinien im WM-Final an Deutschland. Auch die Copa-América-Finals 2007, 2015 und 2016 gingen verloren. Nach der Niederlage gegen Chile 2016 erklärte Messi sogar vorübergehend seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Er kehrte jedoch zurück.
Vom Copa-América-Titel zum Weltmeister
2021 gelang der Durchbruch: Messi gewann mit Argentinien die Copa América. 2022 folgten die Finalissima gegen Italien und schliesslich der WM-Titel in Katar. Mit dem Triumph gegen Frankreich erfüllte sich sein grösster Traum.
2024 verteidigte Argentinien den Copa-América-Titel. Bei der WM 2026 erreichte das Team erneut den Final, unterlag diesmal aber Spanien.
Vor seinem Abschiedsspiel führt der argentinische Verband Messi mit 207 Länderspielen und 125 Toren. Damit ist er sowohl Rekordspieler als auch Rekordtorschütze seines Landes. Gegen Benin soll nun der letzte Auftritt folgen – mehr als 21 Jahre nach jenem kurzen Debüt in Budapest.