Ballon d'Or 2026: Schweizer Johan Manzambi kämpft mit Lamine Yamal um den Nachwuchspreis

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Die Nominierten für den Nachwuchspreis beim Ballon d'Or 2026 stehen fest. Unter den zehn Kandidaten befindet sich auch ein Schweizer: Nati-Spieler Johan Manzambi.

Nach Gregor Kobel darf sich ein weiterer Schweizer über eine Nominierung im Rahmen des Ballon d'Or 2026 freuen. Johan Manzambi gehört zu den zehn Kandidaten für die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler der vergangenen Saison.

Manzambi spielte sich mit starker Saison auf die Liste

Für Manzambi ist es die erste Nominierung für den Nachwuchspreis. Der Mittelfeldspieler absolvierte in der Saison 2025/26 insgesamt 61 Pflichtspiele, erzielte zwölf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Besonders mit seinen Leistungen beim SC Freiburg und mit der Schweizer Nationalmannschaft machte der 20-Jährige auf sich aufmerksam. Im Sommer folgte schliesslich der nächste Karriereschritt: Manzambi wechselte zu Aston Villa in die Premier League.

Auch bei der Weltmeisterschaft gehörte Manzambi zur Schweizer Mannschaft, die bis ins Viertelfinale vorstiess.

Das sind die zehn Nominierten für «Young talent of the year»

Neben Manzambi stehen neun weitere Talente zur Wahl:

Kerim Alajbegović (Bosnien und Herzegowina/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Marokko/Manchester City)

Pau Cubarsí (Spanien/FC Barcelona)

Yan Diomandé (Elfenbeinküste/Real Madrid)

Lennart Karl (Deutschland/FC Bayern München)

Éli Junior Kroupi (Frankreich/AFC Bournemouth)

Lamine Yamal (Spanien/FC Barcelona)

Johan Manzambi (Schweiz/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Algerien/Bayer Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (Frankreich/Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal gehört erneut zu den Favoriten

Die Konkurrenz für Manzambi ist gross. Allen voran Lamine Yamal geht mit starken Argumenten ins Rennen. Der 19-Jährige gewann die Nachwuchsauszeichnung bereits 2024 und 2025 und könnte den Preis damit zum dritten Mal in Folge holen.

In der vergangenen Saison kam der Spanier in 57 Spielen auf 25 Tore und 20 Vorlagen. Mit Spanien wurde er zudem Weltmeister, mit dem FC Barcelona gewann er die spanische Meisterschaft und den Supercup.

Auch Pau Cubarsí, Yan Diomandé und Warren Zaïre-Emery gehören zu den prominenten Namen auf der Liste.

Für Manzambi ist bereits die Nominierung eine weitere Auszeichnung für seine starke Entwicklung. Wer den Preis gewinnt, wird bei der Ballon-d'Or-Gala am 26. Oktober in London bekannt gegeben.

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