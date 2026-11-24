Nach den öffentlichen Diskussionen um Jamal Musiala folgt offenbar der direkte Austausch: Wie BILD berichtet, wurden seine Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffel von der Agentur 11WINS am Dienstagvormittag an der Säbener Strasse gesehen. Dem Bericht zufolge steht ein Treffen mit der Klubführung an. Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge, deren öffentliche Äusserungen die Debatte zuletzt mitgeprägt hatten, seien nicht dabei.

Bayern will Musialas Entwicklung abwarten

Nach den von BILD berichteten Informationen wollen die Verantwortlichen beobachten, wie sich Musiala in den kommenden Monaten entwickelt. Anfang des nächsten Jahres soll seine Situation neu beurteilt werden. Druck auf den Spieler solle dabei nicht ausgeübt werden.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte bereits am Montag für Ruhe geworben. «Wir sollten uns jetzt einfach die Ruhe nehmen und ihn spielen lassen», sagte er im Gespräch mit Münchner Merkur/tz und BILD. Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany seien überzeugt, dass Musiala wieder seine frühere Form erreichen könne.

Was könnte nach dem Treffen passieren?

Zunächst geht es dem Bericht zufolge darum, Musialas weitere Entwicklung zu begleiten. Seine Berater seien überzeugt, dass die medikamentöse Behandlung eine Rückkehr zu alter Stärke nicht ausschliesse.

Im Hintergrund steht die Diskussion über mögliche Anpassungen seines bis 2030 laufenden Vertrags. Über frühere Gespräche und mögliche Absprachen gibt es allerdings unterschiedliche Darstellungen. Sky berichtete am Montag, dass bei einem Treffen im Sommer keine konkreten Vereinbarungen über Vertragsänderungen getroffen worden seien.