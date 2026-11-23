Der Gesundheitszustand von Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern München weiterhin für Diskussionen. Der 23-jährige deutsche Nationalspieler war im August 2026 während zweier Testspiele gegen Leipzig und Heidenheim zusammengebrochen. Anschliessend machte er öffentlich, dass bei ihm sogenannte Absencen festgestellt worden seien. Nun berichten mehrere Medien über einen weiteren neurologischen Aussetzer Mitte November. Was ist über Musialas Erkrankung bekannt?

Welche Krankheit hat Jamal Musiala?

Musiala leidet nach eigenen Angaben unter einer neurologischen Funktionsstörung, die vorübergehende Absencen auslöst. Darunter verstehen Mediziner eine besondere Form epileptischer Anfälle. Das Bewusstsein ist dabei für wenige Sekunden beeinträchtigt.

Der Neurologe Andreas Schulze-Bonhage, Leiter des Epilepsiezentrums der Uniklinik Freiburg, erklärte gegenüber der «Tagesschau», dass bei solchen Anfällen zahlreiche Nervenzellen im Gehirn gleichzeitig elektrische Signale abgeben. Dadurch wird die normale Verarbeitung von Informationen vorübergehend gestört. Laut der Kölner Neurologin Janina Neuneier kann es «auch mit zu einem Verlust des Muskeltonus, also der Muskelspannung, kommen, sodass es zu einem Sturz kommen kann.»

Ob bei Musiala eine bestimmte Form von Epilepsie diagnostiziert wurde, ist öffentlich nicht eindeutig bekannt. Der Bayern-Profi selbst spricht von Absencen und einer neurologischen Dysfunktion. Die genaue medizinische Diagnose hat er nicht veröffentlicht.