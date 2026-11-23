Der Gesundheitszustand von Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern München weiterhin für Diskussionen. Der 23-jährige deutsche Nationalspieler war im August 2026 während zweier Testspiele gegen Leipzig und Heidenheim zusammengebrochen. Anschliessend machte er öffentlich, dass bei ihm sogenannte Absencen festgestellt worden seien. Nun berichten mehrere Medien über einen weiteren neurologischen Aussetzer Mitte November. Was ist über Musialas Erkrankung bekannt?
Welche Krankheit hat Jamal Musiala?
Musiala leidet nach eigenen Angaben unter einer neurologischen Funktionsstörung, die vorübergehende Absencen auslöst. Darunter verstehen Mediziner eine besondere Form epileptischer Anfälle. Das Bewusstsein ist dabei für wenige Sekunden beeinträchtigt.
Der Neurologe Andreas Schulze-Bonhage, Leiter des Epilepsiezentrums der Uniklinik Freiburg, erklärte gegenüber der «Tagesschau», dass bei solchen Anfällen zahlreiche Nervenzellen im Gehirn gleichzeitig elektrische Signale abgeben. Dadurch wird die normale Verarbeitung von Informationen vorübergehend gestört. Laut der Kölner Neurologin Janina Neuneier kann es «auch mit zu einem Verlust des Muskeltonus, also der Muskelspannung, kommen, sodass es zu einem Sturz kommen kann.»
Ob bei Musiala eine bestimmte Form von Epilepsie diagnostiziert wurde, ist öffentlich nicht eindeutig bekannt. Der Bayern-Profi selbst spricht von Absencen und einer neurologischen Dysfunktion. Die genaue medizinische Diagnose hat er nicht veröffentlicht.
Wie werden Absencen behandelt?
Absencen lassen sich häufig mit Medikamenten kontrollieren. Diese sollen verhindern, dass sich Nervenzellen im Gehirn unkontrolliert gleichzeitig entladen. Ziel der Behandlung ist es, weitere Anfälle vollständig zu vermeiden.
Laut dem Freiburger Epilepsieexperten Schulze-Bonhage können bei bestimmten Patientengruppen rund 85 Prozent der Betroffenen durch Medikamente langfristig anfallsfrei werden. Die Kölner Neurologin Janina Neuneier nennt gegenüber dem «Kölner Stadt-Anzeiger» eine Erfolgsquote von bis zu 80 Prozent, sollte es sich bei Musiala um Epilepsie handeln. Wie gut eine Behandlung anschlägt, hängt allerdings von der individuellen Erkrankung ab.
Kann Jamal Musiala trotz seiner Erkrankung weiter Fussball spielen?
Eine neurologische Erkrankung mit epileptischen Anfällen muss das Ende einer Profisportkarriere nicht bedeuten. Laut Schulze-Bonhage ist die Gehirnfunktion zwischen den Anfällen in der Regel nicht beeinträchtigt. Bei erfolgreicher Behandlung können Betroffene deshalb weiterhin sportliche Höchstleistungen erbringen.
Auch die Kölner Neurologin Neuneier hält Fussball bei entsprechend kontrollierter Erkrankung grundsätzlich für möglich. Anders als etwa beim Tauchen oder Motorsport seien die Gefahren eines plötzlichen Anfalls auf dem Fussballplatz vergleichsweise gering.
Bei Musiala bleibt die richtige medikamentöse Einstellung offenbar eine Herausforderung. Nach Informationen von Sky Sport wird seine Behandlung in enger Abstimmung mit den Mannschaftsärzten fortlaufend angepasst.
FC Bayern: Diskussion über Musialas sportliche Zukunft
Die Erkrankung hat inzwischen auch eine Debatte innerhalb des FC Bayern ausgelöst. Ehrenpräsident Uli Hoeness äusserte Anfang November Zweifel daran, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne. Auch Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge stellte öffentlich einen Zusammenhang zwischen Musialas sportlicher Zukunft und seinem hoch dotierten Vertrag her, der bis 2030 läuft.
Die Aussagen stiessen auf Kritik. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO zeigte sich besorgt über den öffentlichen Druck auf den Spieler und forderte einen verantwortungsvollen Umgang mit seiner gesundheitlichen Situation. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wies den Vorwurf zurück, der Verein wolle Musiala unter Druck setzen. Er betonte, dass der Nationalspieler die notwendige Zeit für seine Rückkehr erhalten werde.
Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany äusserten sich dagegen zuversichtlich, dass Musiala sein früheres Leistungsniveau wieder erreichen könne. Der Offensivspieler hatte bereits vor Bekanntwerden seiner neurologischen Probleme mit erheblichen Verletzungsfolgen zu kämpfen. Bei der Klub-WM 2025 erlitt er einen komplizierten Wadenbeinbruch, später folgten weitere verletzungsbedingte Pausen. Am 20. November gab er beim 1:1 gegen den 1. FC Köln sein Comeback in der Bundesliga.