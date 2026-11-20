Früher Rückschlag für den FC Bayern: Harry Kane hat sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln verletzt und musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Für den Engländer kam Tom Bischof in die Partie.

Was ist bei Harry Kane passiert?

Nach Angaben der «Bild» wurde Kane bei einer Aktion am Fünfmeterraum von Kölns Sebastian Sebulonsen am Sprunggelenk getroffen. Der Verteidiger spielte dabei zunächst den Ball. Kane blieb mit Schmerzen liegen und versuchte anschliessend, die Partie fortzusetzen.

Der Versuch scheiterte: In der 20. Minute ersetzte Tom Bischof den angeschlagenen Angreifer. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Münchner bereits mit 0:1 zurück.

Wie schwer ist Kanes Verletzung?

Eine bestätigte Diagnose liegt bislang nicht vor. Ob das Sprunggelenk ernsthaft verletzt ist und Kane weitere Spiele verpassen könnte, ist zunächst offen. Aus der frühen Auswechslung allein lässt sich noch keine Ausfallzeit ableiten.

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