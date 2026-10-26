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Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or – und seine Frau Katie ist an seiner Seite. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit. Was über ihren Beruf und ihr gemeinsames Leben bekannt ist.

Für Harry Kane ist es ein besonderer Abend: Der Bayern-Stürmer erhält den Ballon d'Or. Begleitet wird er von seiner Frau Katie, die seinen Weg schon lange vor den grossen Toren und Auszeichnungen miterlebt hat. Katie Kane, geborene Goodland und auch als Kate bekannt, ist seine Jugendliebe. Ihre Geschichte begann im Osten Londons – weit entfernt vom Rampenlicht einer internationalen Fussballgala.

Katie Goodland und Harry Kane kennen sich seit der Schulzeit

Die beiden besuchten dieselben Schulen in London. Nach Angaben des britischen «Evening Standard» lernten sie sich bereits als kleine Kinder an der Larkswood Primary School kennen. Später gingen beide auf die Chingford Foundation School und wurden als Jugendliche ein Paar.

2017 verlobten sie sich während eines Urlaubs auf den Bahamas. Im Juni 2019 machte Kane die Hochzeit öffentlich. Zu den gemeinsamen Bildern schrieb er damals, er habe endlich seine beste Freundin heiraten dürfen.

Katie begleitete damit nicht nur den erfolgreichen Nationalspieler, sondern kannte ihn schon vor seinem Durchbruch bei Tottenham Hotspur.

Was macht Katie Goodland beruflich?

Katie hat einen eigenen sportlichen Hintergrund: Sie studierte Sportwissenschaften und schloss ihr Studium nach Angaben von «Town & Country» 2014 an der Middlesex University in London ab. Anschliessend arbeitete sie als Fitnesstrainerin.

Welche berufliche Tätigkeit sie heute konkret ausübt, ist nicht eindeutig belegt. Ihre Ausbildung und die frühere Arbeit im Fitnessbereich sind von einer aktuellen Anstellung zu unterscheiden.