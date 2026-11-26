Sieben Siege bis zum Titel – und am Ende wartet ein Millionenpreis. Bei der Darts-WM 2027 treten 128 Spielerinnen und Spieler im Londoner Alexandra Palace an. Wie viel sie vom Preisgeld erhalten, hängt davon ab, wie weit sie im Turnier kommen. Die Spielervereinigung PDPA hat die Staffelung für die WM veröffentlicht. Das Turnier beginnt am 11. Dezember 2026. Das Finale findet am 3. Januar 2027 statt.
Darts-WM 2027: Die Preisgelder pro Runde im Überblick
Die folgenden Beträge gelten jeweils pro Person:
Weltmeister oder Weltmeisterin: 1'000'000 Pfund
Finalniederlage: 400'000 Pfund
Aus im Halbfinale: 200'000 Pfund
Aus im Viertelfinale: 100'000 Pfund
Aus im Achtelfinale, Runde 4: 60'000 Pfund
Aus in Runde 3: 35'000 Pfund
Aus in Runde 2: 25'000 Pfund
Aus in Runde 1: 15'000 Pfund
Insgesamt beträgt der Preisgeldtopf fünf Millionen britische Pfund. Die Beträge der einzelnen Runden werden nicht zusammengerechnet: Wer beispielsweise im Viertelfinale ausscheidet, erhält insgesamt 100'000 Pfund.
Im Finale geht es um weitere 600'000 Pfund
Besonders gross ist der finanzielle Unterschied im letzten Spiel: Beide Finalisten haben bereits 400'000 Pfund erreicht. Der Titelgewinn bringt weitere 600'000 Pfund.
Die Million für den WM-Titel ist allerdings keine Neuerung dieser Ausgabe. Die PDC führte sie bereits zur WM 2025/26 ein. Damals wurde auch das Teilnehmerfeld auf 128 Personen erweitert und der gesamte Preisgeldtopf auf fünf Millionen Pfund angehoben.
Warum das WM-Preisgeld auch für die Weltrangliste zählt
Ein erfolgreicher Auftritt in London wirkt sich auch auf die sportliche Zukunft aus. Die PDC-Weltrangliste, vielen Fans als Order of Merit bekannt, basiert auf dem gewonnenen Preisgeld bei ranglistenrelevanten Turnieren über einen Zeitraum von 104 Wochen.
Die WM gehört zu diesen Wettbewerben. Ein langer Turnierlauf kann deshalb die Position in der Weltrangliste deutlich verbessern. Gleichzeitig werden ältere Preisgelder nach Ablauf der 104 Wochen wieder aus der Wertung gestrichen.