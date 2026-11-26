Sieben Siege bis zum Titel – und am Ende wartet ein Millionenpreis. Bei der Darts-WM 2027 treten 128 Spielerinnen und Spieler im Londoner Alexandra Palace an. Wie viel sie vom Preisgeld erhalten, hängt davon ab, wie weit sie im Turnier kommen. Die Spielervereinigung PDPA hat die Staffelung für die WM veröffentlicht. Das Turnier beginnt am 11. Dezember 2026. Das Finale findet am 3. Januar 2027 statt.

Darts-WM 2027: Die Preisgelder pro Runde im Überblick

Die folgenden Beträge gelten jeweils pro Person:

Weltmeister oder Weltmeisterin: 1'000'000 Pfund

1'000'000 Pfund Finalniederlage: 400'000 Pfund

400'000 Pfund Aus im Halbfinale: 200'000 Pfund

200'000 Pfund Aus im Viertelfinale: 100'000 Pfund

100'000 Pfund Aus im Achtelfinale, Runde 4: 60'000 Pfund

60'000 Pfund Aus in Runde 3: 35'000 Pfund

35'000 Pfund Aus in Runde 2: 25'000 Pfund

25'000 Pfund Aus in Runde 1: 15'000 Pfund

Insgesamt beträgt der Preisgeldtopf fünf Millionen britische Pfund. Die Beträge der einzelnen Runden werden nicht zusammengerechnet: Wer beispielsweise im Viertelfinale ausscheidet, erhält insgesamt 100'000 Pfund.