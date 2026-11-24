Die Champions League geht am heutigen Dienstag, 24. November, in den fünften Spieltag der Ligaphase. Zwei Begegnungen beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen sieben um 21 Uhr. Neben Borussia Dortmund ist auch RB Leipzig im Einsatz.

Champions League heute: Alle Spiele und Übertragungen

In der Schweiz zeigt blue Sport alle neun Begegnungen live im kostenpflichtigen Angebot. In Deutschland läuft Arsenal gegen Borussia Dortmund bei Prime Video, die übrigen acht Einzelspiele überträgt DAZN.