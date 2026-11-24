Die Champions League geht am heutigen Dienstag, 24. November, in den fünften Spieltag der Ligaphase. Zwei Begegnungen beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen sieben um 21 Uhr. Neben Borussia Dortmund ist auch RB Leipzig im Einsatz.
Champions League heute: Alle Spiele und Übertragungen
In der Schweiz zeigt blue Sport alle neun Begegnungen live im kostenpflichtigen Angebot. In Deutschland läuft Arsenal gegen Borussia Dortmund bei Prime Video, die übrigen acht Einzelspiele überträgt DAZN.
Anstoss
Spiel
Schweiz
Deutschland
18.45 Uhr
Bodø/Glimt – LASK
blue Sport
DAZN
18.45 Uhr
Galatasaray – Aston Villa
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
Arsenal – Borussia Dortmund
blue Sport
Prime Video
21.00 Uhr
Como – AEK Athen
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
Feyenoord – FC Porto
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
Manchester City – Napoli
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
RB Leipzig – Lens
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
Real Madrid – PSV Eindhoven
blue Sport
DAZN
21.00 Uhr
Slovan Bratislava – Betis Sevilla
blue Sport
DAZN
Alle Anstosszeiten gelten für die Schweiz und Deutschland. Die Paarungen und Startzeiten entsprechen dem UEFA-Spielplan. Für die genannten Liveangebote ist jeweils ein passendes kostenpflichtiges Abo erforderlich.
Wo läuft die Champions-League-Konferenz?
In der Schweiz bietet blue Sport die Konferenz an. Wer zwischen den parallel laufenden Begegnungen wechseln lassen möchte, kann das Angebot über blue TV beziehungsweise die blue-TV-App nutzen. blue bestätigt Einzelspiele und Konferenzen mit deutschem Kommentar.
In Deutschland läuft die Konferenz bei DAZN. Das exklusiv bei Prime Video gezeigte Einzelspiel Arsenal gegen Dortmund gehört nicht zum regulären DAZN-Liveangebot. Wer den BVB über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, benötigt deshalb Prime Video.