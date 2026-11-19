Der FC Arsenal empfängt Borussia Dortmund am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit. Zum Auftakt der zweiten Hälfte der UEFA Champions-League-Ligaphase trennt die beiden Teams nur ein Punkt.
Wo läuft Arsenal gegen Dortmund heute live im TV?
In der Schweiz zeigt blue Sport die Partie live auf blue Sport D 1. Für die Übertragung braucht ihr ein kostenpflichtiges blue-Sport-Abo. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist in den geprüften Programmen nicht aufgeführt. SRF zeigt sein frei empfangbares Livespiel am Mittwochabend.
Datum – Dienstag, 24. November 2026
Anpfiff – 21 Uhr
Spielort – Emirates Stadium, London
Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase
Übertragung in der Schweiz – blue Sport D 1, kostenpflichtig
Gibt es einen Livestream von Arsenal gegen Dortmund?
Mit einem blue-Sport-Abo könnt ihr Arsenal gegen Dortmund auch über die blue-TV-App oder im Browser auf tv.blue.ch schauen.
Dortmund kann mit einem Sieg an Arsenal vorbeiziehen
Arsenal steht nach vier Spielen mit zehn Punkten auf Rang drei. Zuletzt gewannen die Londoner 2:1 bei Slavia Prag. Der BVB um den Schweizer Goalie Gregor Kobel besiegte Real Betis ebenfalls mit 2:1 und liegt mit neun Punkten auf Rang zwölf. Dortmund ist damit punktgleich mit dem Achtplatzierten Liverpool.
Mit einem Sieg in London käme der BVB auf zwölf Punkte und würde an Arsenal vorbeiziehen. Bei einem Remis bliebe der Abstand zwischen den beiden Teams bei einem Punkt. Arsenal kann seinen Vorsprung mit einem Heimsieg auf vier Punkte ausbauen. Die ersten acht Teams ziehen nach Abschluss der Ligaphase direkt in den Achtelfinal ein. Die Plätze neun bis 24 führen in die Play-offs.