Der FC Arsenal empfängt Borussia Dortmund am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit. Zum Auftakt der zweiten Hälfte der UEFA Champions-League-Ligaphase trennt die beiden Teams nur ein Punkt.

Wo läuft Arsenal gegen Dortmund heute live im TV?

In der Schweiz zeigt blue Sport die Partie live auf blue Sport D 1. Für die Übertragung braucht ihr ein kostenpflichtiges blue-Sport-Abo. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist in den geprüften Programmen nicht aufgeführt. SRF zeigt sein frei empfangbares Livespiel am Mittwochabend.

Datum – Dienstag, 24. November 2026

– Dienstag, 24. November 2026 Anpfiff – 21 Uhr

– 21 Uhr Spielort – Emirates Stadium, London

– Emirates Stadium, London Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase

– Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase Übertragung in der Schweiz – blue Sport D 1, kostenpflichtig

Gibt es einen Livestream von Arsenal gegen Dortmund?

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