Das Warten auf den ersten Weltcup ist vorbei. In Kontiolahti beginnt am Donnerstag die Biathlon-Saison 2026/27. Zum Auftakt stehen sechs Wettbewerbe an: die Einzelrennen, zwei Mixed-Staffeln und die Sprints. Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz gibt es ein Liveangebot von SRF. Auch das deutsche Fernsehen zeigt den Saisonstart.

Wer überträgt den Weltcup heute in Kontiolahti?

SRF begleitet den Biathlon-Weltcup live. Die verfügbaren Übertragungen findet ihr bei Play SRF. Dort ist das Einzelrennen der Männer zum Auftakt bereits angekündigt. Die konkrete TV-Ausstrahlung lässt sich im SRF-Tagesprogramm nachsehen.

Im deutschen Free-TV überträgt Das Erste alle sechs Rennen. Die Übertragung des Männer-Einzels beginnt am Donnerstag um 16 Uhr, der Rennstart folgt um 16.15 Uhr. Für die weiteren Wettbewerbe führt die Sportschau ebenfalls Liveübertragungen im Ersten auf.

Kontiolahti: Alle Termine und Startzeiten im Überblick