Die neue Biathlon-Saison beginnt in Finnland und endet im März in Norwegen. Dazwischen stehen weitere Weltcupstationen und die Weltmeisterschaften im estnischen Otepää auf dem Programm. Hier findest du eine Übersicht über alle Termine im Winter.

Wann beginnt der Biathlon-Weltcup?

Die ersten Rennen finden vom 26. bis 29. November in Kontiolahti statt. Anschliessend zieht der Weltcup nach Hochfilzen und Le Grand-Bornand weiter. Nach dem Frankreich-Weltcup folgt eine Pause bis Anfang Januar.

Die Termine der Biathlon-Saison 2026/27

Die IBU führt folgende Wettkampfzeiträume auf: